Зинченко променял "Шахтер" на гараж в Москве (видео)

Украинский футболист рискнул многим в начале карьеры

Футболист "Аякса" и сборной Украины рассказал об одном из худших периодов в его карьере. В 2014 году юный Александр со скандалом покинул "Шахтер" и уехал в Россию.

Что нужно знать

Зинченко 2 года провел в РФ

Украинец жил в московском гараже, а тренировался в лесу

Александр судился с "Шахтером"

Соответствующее интервью Александра доступно на YouTube-канале "Бомбардир". Зинченко отметил, что был слишком мал и не понимал, что происходит на Донбассе (война против РФ, — Ред.), из-за чего решился на переезд к агрессорам. По словам "Зины", у него не было предложений на клубном уровне, а по приезду в Москву он некоторое время жил в гараже.

Я ведь не понимал вообще, что происходит, будучи несовершеннолетним. Я приехал в РФ. У меня были условия — жил в гараже. Там у меня была кровать, туалет и душ. Гараж находился в лесу — у меня такие условия были. Бегал в этом лесу каждый день, чтобы поддерживать физическую форму. Потом познакомился с местными ребятами и играл на аматорском уровне. Александр Зинченко

Напомним, летом 2014 года Зинченко сбежал из "Шахтера" в Россию. В феврале 2015 "Зина" подписал контракт с российской "Уфой", а в июле следующего года стал игроком "Манчестер Сити". Горняки пытались получить компенсацию от Александра, но проиграли дело в Спортивном арбитражном суде. Тем не менее Зинченко все еще хочет вернуться в "Шахтер".

Мечта сыграть за "Шахтер"? Да, эта мечта была всегда. На "Донбасс Арене". Это мой клуб, это клуб моего сердца. Я его очень люблю и уважаю. И я не держу обиды на тех людей, на то руководство, на тех тренеров, что они делали там условно, или какое давление они оказывали на меня. Александр Зинченко

Напомним, сборная Украины проиграла Дании в досрочно остановленном товарищеском матче (2:1). В середине второго тайма лидеру датской команды Кристиану Эриксену стало плохо, из-за чего матч был остановлен.