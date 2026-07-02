Туди колись привозили Путіна: як виглядає маєток Кучми у рідному селі на Чернігівщині

На місці батьківської хати зараз — чотириповерховий особняк

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На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію з 19 прикордонних сіл. До переліку увійшло й Чайкине — населений пункт, де минули дитячі роки другого президента України Леоніда Кучми.

Попри небезпеку через постійні російські атаки, більшість місцевих жителів поки що відмовляються залишати свої домівки. За посиланням на Чернігівську ОВА, евакуацію оголосили на прохання військових через значне збільшення ударів FPV-дронами по прикордонних населених пунктах. У Чайкиному нині проживає близько 170 людей, і ще до офіційного рішення про евакуацію жоден із мешканців не підтримав пропозицію виїхати із села.

На тлі цих подій багато хто згадав, що саме Чайкине нерозривно пов'язане з життям Леоніда Кучми. Хоча сам експрезидент в інтерв'ю "Фактам" розповідав, що народився не безпосередньо в селі, а на лісовому кордоні, де працював його батько-лісник, дитячі роки майбутнього глави держави минули саме тут.

Леонід Кучма у юності

Після Другої світової війни родина повернулася до Чайкиного й оселилася у звичайній сільській хаті. За спогадами Кучми, сім'я жила дуже скромно. Батько загинув на фронті, коли Леоніду було 3 роки, тож мати самотужки виховувала дітей. Майбутній президент допомагав по господарству, багато часу проводив на вулиці та навчався у місцевій школі.

Леонід Кучма у нижньому ряду четвертий (зліва-направо)

Якою була хата родини Кучми

Будинок, у якому мешкала родина, був типовою поліською сільською хатою — невеликий, одноповерховий, без жодної розкоші. Саме тут минуло дитинство Леоніда Кучми після війни.

Коли він уже став президентом України, на місці старої батьківської оселі звели новий чотирирівневий будинок. Частину будівлі вирішили зробити відкритою для громади — одну із зал облаштували під дитячу бібліотеку. Під час приїздів до рідного села Леонід Кучма зупинявся саме там.

Маєток Леоніда Кучми в селі Чайкине. Фото: cheline.com.ua

Сьогодні маєток залишається однією з найвідоміших будівель Чайкиного. Поруч із ним встановлено знак, який нагадує, що саме це село є малою батьківщиною другого президента України. До слова, у липні 2004 року до села Чайкіне після спільного саміту Кучма привіз президента РФ Володимира Путіна.

Маєток Леоніда Кучми в селі Чайкине

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає "чайний будиночок" Людмили Янукович у Криму. Цей особняк подарував їй Путін.