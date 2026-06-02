Магазинные помидоры станут как с огорода: куда их положить на ночь

У многих покупателей есть общая претензия к магазинным томатам – они выглядят привлекательно, но почти не имеют вкуса.

Часто такие помидоры водянистые, с недостаточно выраженным ароматом и слабой сладостью, из-за чего их трудно сравнить с плодами из собственного огорода или фермерских хозяйств.

Причина этого кроется не только в сорте, но и в подходе к выращиванию и хранению. Томаты для массовых продаж обычно выводят с расчетом на длительную транспортировку и устойчивость к повреждениям. В результате плоды обладают плотной кожицей и хорошо выдерживают перевозку, но теряют часть вкусовых качеств. Еще один важный фактор – сбор урожая на стадии технической зрелости. Помидоры часто снимают зелеными, а созревают они уже во время транспортировки и хранения, без природного солнечного света, что влияет на формирование вкуса и аромата.

Не лучшим образом на качество оказывает влияние и холод. Хранение в холодильниках или на холодных складах ингибирует процессы, отвечающие за развитие вкусовых веществ. Поэтому специалисты советуют не класть купленные томаты сразу в холодильник, а оставлять их при комнатной температуре. В таком случае они скорее приобретают более выраженный вкус, хотя и портятся быстрее, поэтому нуждаются в оперативном потреблении.

Есть простой бытовой способ улучшить вкус магазинных помидоров. Для этого их советуют оставить на ночь в бумажном пакете вместе с бананом или яблоком. Эти фрукты выделяют этилен – природный газ, который ускоряет процесс созревания плодов. В замкнутом пространстве бумажного пакета его концентрация повышается, что может сделать томаты более мягкими, ароматными и сладкими уже через несколько часов. Важно, чтобы пакет оставался воздухопроницаемым и не создавал чрезмерную влагу.

Еще один способ, иногда упоминаемый в бытовых советах, заключается в кратковременной обработке помидоров горячей водой примерно 60 градусов. Такая процедура частично оказывает влияние на поверхностный защитный слой плода и может изменять скорость его созревания. После этого помидоры также рекомендуют хранить при комнатной температуре.

Если же не хочется экспериментировать, более предсказуемым вариантом остаются сорта черри. Они обычно имеют стабильно более сладкий вкус даже в массовом производстве, поэтому часто воспринимаются как более "надежные" с точки зрения качества.