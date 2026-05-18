Боровся до порізаних рук: на Київщині рибалка дістав з води несподіваний трофей

Рибалка назвав локацію вдалої риболовлі

На Київщині рибалка дивним чином впіймав коропа вагою більше, ніж 8 кг. Але на цьому удача від нього не відвернулася – того ж ранку на його гачок потрапили три судачки, щучка та жерех.

Відповідні фото Ілля опублікував у місцевому тематичному Telegram-каналі "Рибалка Київ | Київська обл". Вдала риболовля відбулася 16 травня на платному ставку Лиман Ошитки.

"Це щось неймовірне, ходив кидав спінінг і зачепив чийсь обірваний шнур, почав витягувати, а його метрів 60 і тільки метрів за 10 від берега зрозумів що там хтось є", – поділився рибалка.

Він розповів, що шнур був дванадцятижильний, а всі руки порізані. Але в результаті своєї наполегливості, Ілля отримав коропа вагою 8,4 кг як трофей.

"Як виявилось того ранку в сусідів короп зрізав по кліпсі під час клювання, а я його випадково зачепив. Того ж ранку піймав три судачки, щучку та жереха", – написав він.

