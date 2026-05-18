Боролся до порезанных рук: на Киевщине рыбак достал из воды неожиданный трофей

Рыбалка назвал локацию удачной рыбалки

На Киевщине рыбак странным образом поймал карпа весом более 8 кг. Но на этом удача от него не отвернулась – в то же утро на его крючок попали три судачка, щучка и жерех.

Соответствующие фото Илья опубликовал в местном тематическом Telegram-канале "Рыбак Киев | Киевская обл". Удачная рыбалка состоялась 16 мая на платном ставке Лиман Ошитки.

"Это что-то невероятное, ходил бросал спиннинг и задел чей-то оборванный шнур, начал вытаскивать, а его метров 60 и только метров в 10 от берега понял, что там кто-то есть", — поделился рыбак.

Он рассказал, что шнур был двенадцатижильный, а все руки изрезаны. Но в результате своей настойчивости Илья получил карпа весом 8,4 кг в качестве трофея.

"Как оказалось в то утро у соседей карп срезал по клипсе во время поклевки, а я его случайно задел. В то же утро поймал три судачка, щучку и жереха", — написал он.

