Кріп не зів’яне тижнями: простий спосіб зберігати зелень у холодильнику
Кріп є однією з найпоширеніших зелених приправ у домашній кулінарії, однак його свіжість зазвичай зберігається недовго.
Уже через кілька днів у холодильнику зелень втрачає аромат, пружність і починає в’янути. Водночас існують прості способи значно подовжити термін її зберігання — без заморожування. Про це йдеться на порталі "dobrzemieszkaj.pl".
Фахівці з побутового зберігання продуктів наголошують: важливо правильно підготувати кріп одразу після покупки. Зелень слід промити в прохолодній воді, оскільки тепла рідина може пришвидшити процес втрати свіжості. Після цього пучок рекомендується розділити на менші частини для зручнішого зберігання.
Один із найпоширеніших способів — використання паперового рушника. Порції кропу слід викласти на злегка зволожений рушник, після чого щільно загорнути та помістити в харчову плівку або пакет. Такий метод допомагає утримувати оптимальний рівень вологості та запобігає швидкому псуванню зелені.
Ще один варіант — зберігання у контейнері. Сухий і чистий пучок кропу поміщають у герметичну ємність, що обмежує доступ повітря та уповільнює процеси в’янення.
Окремо відзначається метод із додаванням невеликої кількості солі. Вона допомагає абсорбувати зайву вологу, завдяки чому зелень довше зберігає свіжий вигляд і аромат.
Таким чином, прості побутові прийоми дозволяють суттєво продовжити термін зберігання кропу, забезпечуючи наявність свіжої зелені під рукою у будь-який час.