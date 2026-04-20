Кріп не зів’яне тижнями: простий спосіб зберігати зелень у холодильнику

Кріп є однією з найпоширеніших зелених приправ у домашній кулінарії, однак його свіжість зазвичай зберігається недовго.

Уже через кілька днів у холодильнику зелень втрачає аромат, пружність і починає в’янути. Водночас існують прості способи значно подовжити термін її зберігання — без заморожування. Про це йдеться на порталі "dobrzemieszkaj.pl".

Фахівці з побутового зберігання продуктів наголошують: важливо правильно підготувати кріп одразу після покупки. Зелень слід промити в прохолодній воді, оскільки тепла рідина може пришвидшити процес втрати свіжості. Після цього пучок рекомендується розділити на менші частини для зручнішого зберігання.

Один із найпоширеніших способів — використання паперового рушника. Порції кропу слід викласти на злегка зволожений рушник, після чого щільно загорнути та помістити в харчову плівку або пакет. Такий метод допомагає утримувати оптимальний рівень вологості та запобігає швидкому псуванню зелені.

Ще один варіант — зберігання у контейнері. Сухий і чистий пучок кропу поміщають у герметичну ємність, що обмежує доступ повітря та уповільнює процеси в’янення.

Окремо відзначається метод із додаванням невеликої кількості солі. Вона допомагає абсорбувати зайву вологу, завдяки чому зелень довше зберігає свіжий вигляд і аромат.

Таким чином, прості побутові прийоми дозволяють суттєво продовжити термін зберігання кропу, забезпечуючи наявність свіжої зелені під рукою у будь-який час.