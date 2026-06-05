Більшість господинь помиляються: чи потрібно зливати перший бульйон? Перевірте себе

Питання про те, чи обов’язково зливати перший бульйон під час приготування супів або м’яса, вже давно стало предметом суперечок не лише серед домашніх кухарів, а й серед професіоналів.

Одні переконані, що це необхідний крок для покращення якості страви та зменшення потенційних ризиків для здоров’я, інші ж вважають таку практику зайвою, яка лише позбавляє бульйон смаку та поживності. Однозначної відповіді тут справді не існує — усе залежить від продукту, мети приготування та навіть стану здоров’я людини. Про це повідомляє "Телеграф".

Прихильники зливання першого бульйону зазвичай аргументують свою позицію тим, що саме в першій воді нібито накопичуються домішки з м’яса: залишки гормонів, антибіотиків та інших потенційних речовин, які могли бути у тварині. Через це перший навар вважають "небажаним", а другу варку — більш чистою та безпечною. Водночас опоненти цієї теорії наголошують, що подібний підхід не є універсальним: у повсякденному житті ми споживаємо м’ясо цілком, не позбавляючи його "першого шару", тому й під час варіння подібна обробка може бути зайвою. До того ж разом із першою рідиною зливається частина смаку, аромату та поживних речовин, які формують насиченість бульйону.

Є й більш практичний аргумент на користь цієї процедури: після зливання першого бульйону страва справді виходить більш легшою та прозорішою. Для тих, хто віддає перевагу дієтичним супам або не любить надмірної жирності, це може бути перевагою. Водночас поціновувачі традиційних наваристих супів, навпаки, вважають таку "очистку" зайвою, адже вона змінює характер страви.

Ще один аспект — технологічний. Зливання першої води дозволяє уникнути постійного знімання піни, адже первинні домішки вже видаляються разом із рідиною. Проте цей підхід подовжує процес приготування, оскільки фактично м’ясо доводиться варити двічі.

Якщо ж відмовлятися від зливання першого бульйону, кулінари радять компенсувати це правильним підходом до підготовки продукту. Зокрема, м’ясо можна попередньо промити або навіть замочити у воді на кілька годин, що допоможе зменшити кількість можливих домішок. Під час варіння важливо не допускати сильного кипіння, а піну регулярно знімати — це дозволяє отримати більш чистий і ароматний результат.

Фахівці також зазначають, що у випадку якісного домашнього м’яса від перевірених виробників відмова від зливання першого бульйону зазвичай не несе жодних негативних наслідків. Страва залишається безпечною, а смак — більш насиченим.

Окремо варто враховувати стан здоров’я. Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, такими як гастрит або панкреатит, часто рекомендують обирати більш легкі варіанти бульйонів. У таких випадках зливання першої води може допомогти зменшити жирність страви та зробити її легшою для травлення.

Таким чином, практика зливання першого бульйону не є обов’язковим правилом, а радше кулінарним вибором. Вона може бути виправданою в одних ситуаціях і зайвою — в інших. Остаточне рішення зазвичай залежить від того, який результат очікує отримати кухар: більш дієтичний і прозорий суп чи насичений і ароматний бульйон.