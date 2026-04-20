Укроп не завянет неделями: простой способ хранения зелени в холодильнике

Укроп является одной из самых распространенных зеленых приправ в домашней кулинарии, однако его свежесть обычно сохраняется недолго.

Уже через несколько дней в холодильнике зелень теряет аромат, упругость и начинает увядать. В то же время, существуют простые способы значительно продлить срок ее хранения — без замораживания. Об этом говорится на портале "dobrzemieszkaj.pl".

Специалисты по бытовому хранению продуктов отмечают: важно правильно подготовить укроп сразу после покупки. Зелень следует промыть в холодной воде, так как теплая жидкость может ускорить процесс потери свежести. После этого пучок рекомендуется разделить на меньшие части для более удобного хранения.

Один из самых распространенных способов – использование бумажного полотенца. Порции укропа следует выложить на слегка увлажненное полотенце, после чего плотно завернуть и поместить в пищевую пленку или пакет. Такой метод помогает удерживать оптимальный уровень влажности и предотвращает быструю порчу зелени.

Еще один вариант – хранение в контейнере. Сухой и чистый укропный пучок помещают в герметичную емкость, что ограничивает доступ воздуха и замедляет процессы увядания.

Отдельно отмечается метод с добавлением небольшого количества соли. Она помогает абсорбировать излишнюю влагу, благодаря чему зелень дольше сохраняет свежий вид и аромат.

Таким образом, простые бытовые приёмы позволяют существенно продлить срок хранения укропа, обеспечивая наличие свежей зелени под рукой в любое время.