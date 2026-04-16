Пляцок із сюрпризом: три текстури, що закохують з першого шматочка (відео)
Надзвичайно смачна випічка
Випічка буває різною — від простих домашніх кексів до складних багатошарових десертів, але особливе місце серед неї займає яблучний пиріг, який асоціюється з затишком та ароматом домашнього тепла. У різних кухнях світу існують свої варіації цього десерту — від французького тарту до американського пай, однак спільною залишається любов до карамелізованих яблук і ніжного тіста. Але сьогодні ми пропонуємо більш насичений і збалансований варіант класичної випічки з додаванням сметани, какао та розпушувача для ідеальної текстури. Важливо використовувати якісні яблука щільних сортів із легкою кислинкою, адже вони краще тримають форму під час випікання і не перетворюються на пюре. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".
Для тіста варто обирати вершковий маргарин або масло високої якості, оскільки саме жирність визначає розсипчастість і ніжність основи. Борошно має бути обов’язково просіяне, щоб уникнути ущільнення тіста та забезпечити рівномірну структуру. Типовою помилкою є надмірне вимішування, через що тісто стає жорстким, тому його слід лише з’єднати до однорідності. За бажанням частину цукру можна замінити коричневим, що додасть легких карамельних нот у смаку.
Як приготувати пляцок з маком та сиром
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 100 г;
- борошно – 300 г;
- какао – 2 ст. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- маргарин – 100 г;
- сметана – 50 г;
Начинка:
- кисломолочний сир 9% – 700 г;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 140 г;
- кукурудзяний крохмаль – 50 г;
- мак – 40–50 г;
- манка – 1 ст. л.;
- сметана – 4 ст. л.;
- маргарин – 125 г;
Спосіб приготування:
- Збити яйця з цукром до легкої піни.
- Додати розтоплений маргарин і сметану, перемішати до однорідності.
- Ввести борошно, какао та розпушувач і замісити м’яке тісто.
- Розділити тісто на дві частини та охолодити в холодильнику.
- З’єднати сир, яйця, цукор, крохмаль, манку та сметану для начинки.
- Подрібнити масу блендером до кремової консистенції.
- Розділити начинку навпіл та додати мак в одну частину.
- Викласти першу частину тіста у форму, застелену пергаментом.
- Додати шар сирної начинки з маком, потім класичну сирну масу.
- Натерти другу частину тіста зверху.
- Випікати при температурі 180°C протягом 50–60 хвилин до готовності.
Як і з чим подавати
Пляцок найкраще смакує повністю охолодженим, коли шари стабілізуються та легко нарізаються. Подавати можна з легким посипанням цукровою пудрою або з ягідним соусом, який додає приємної кислинки. Добре поєднується з чаєм, кавою або вершковим лікером як десерт для святкового столу. Для більш святкової подачі можна прикрасити свіжими ягодами або тонкими слайсами мигдалю.
Цей пляцок поєднує в собі ніжність сирної начинки, легку текстуру тіста та виразний маковий акцент, створюючи збалансований і насичений смак. Дотримання технології приготування дозволяє отримати стабільний результат навіть у домашніх умовах.