Пляцок із сюрпризом: три текстури, що закохують з першого шматочка (відео)

Надзвичайно смачна випічка

Випічка буває різною — від простих домашніх кексів до складних багатошарових десертів, але особливе місце серед неї займає яблучний пиріг, який асоціюється з затишком та ароматом домашнього тепла. У різних кухнях світу існують свої варіації цього десерту — від французького тарту до американського пай, однак спільною залишається любов до карамелізованих яблук і ніжного тіста. Але сьогодні ми пропонуємо більш насичений і збалансований варіант класичної випічки з додаванням сметани, какао та розпушувача для ідеальної текстури. Важливо використовувати якісні яблука щільних сортів із легкою кислинкою, адже вони краще тримають форму під час випікання і не перетворюються на пюре. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "olena.foodblog".

Для тіста варто обирати вершковий маргарин або масло високої якості, оскільки саме жирність визначає розсипчастість і ніжність основи. Борошно має бути обов’язково просіяне, щоб уникнути ущільнення тіста та забезпечити рівномірну структуру. Типовою помилкою є надмірне вимішування, через що тісто стає жорстким, тому його слід лише з’єднати до однорідності. За бажанням частину цукру можна замінити коричневим, що додасть легких карамельних нот у смаку.

Як приготувати пляцок з маком та сиром

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

цукор – 100 г;

борошно – 300 г;

какао – 2 ст. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

маргарин – 100 г;

сметана – 50 г;

Начинка:

кисломолочний сир 9% – 700 г;

яйця – 2 шт.;

цукор – 140 г;

кукурудзяний крохмаль – 50 г;

мак – 40–50 г;

манка – 1 ст. л.;

сметана – 4 ст. л.;

маргарин – 125 г;

Спосіб приготування:

Збити яйця з цукром до легкої піни. Додати розтоплений маргарин і сметану, перемішати до однорідності. Ввести борошно, какао та розпушувач і замісити м’яке тісто. Розділити тісто на дві частини та охолодити в холодильнику. З’єднати сир, яйця, цукор, крохмаль, манку та сметану для начинки. Подрібнити масу блендером до кремової консистенції. Розділити начинку навпіл та додати мак в одну частину. Викласти першу частину тіста у форму, застелену пергаментом. Додати шар сирної начинки з маком, потім класичну сирну масу. Натерти другу частину тіста зверху. Випікати при температурі 180°C протягом 50–60 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Пляцок найкраще смакує повністю охолодженим, коли шари стабілізуються та легко нарізаються. Подавати можна з легким посипанням цукровою пудрою або з ягідним соусом, який додає приємної кислинки. Добре поєднується з чаєм, кавою або вершковим лікером як десерт для святкового столу. Для більш святкової подачі можна прикрасити свіжими ягодами або тонкими слайсами мигдалю.

Цей пляцок поєднує в собі ніжність сирної начинки, легку текстуру тіста та виразний маковий акцент, створюючи збалансований і насичений смак. Дотримання технології приготування дозволяє отримати стабільний результат навіть у домашніх умовах.