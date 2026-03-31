Найдорожчій на Рубльовці: журналісти виявили секретний дім родини Медведчука - розслідування

У цьому маєтку є ліфт, басейн, кінозал та хамам

У престижному котеджному містечку на Рубльовці поблизу Москви чотири земельні ділянки та великий будинок оформлені на російську компанію, пов’язану з родиною Віктора Медведчука. Її заснувала структура, що належить дружині політика, а керівницею є їхня донька Дарья.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо" "Похресниця Путіна та її палаци".

Як з’ясували журналісти, нерухомість записана на компанію "Алмирида Инвестментс". З лютого 2026 року вона належить АО "Ренессанс", власницею якого є колишня українська телеведуча Оксана Марченко. Керує "Алмирида Инвестментс" 21-річна Дарья Марченко — донька Віктора Медведчука та похресниця президента РФ Владіміра Путіна.

Маєток розташований за дев’ять кілометрів від Москви, у котеджному комплексі "Жуковка-21 век", що входить до Рубльовки вздовж Рубльово-Успенського шосе в Московській області.

Загальна площа будинку становить 2217,4 квадратного метра — це зіставно з маєтком родини Медведчука у Пущі-Водиці під Києвом. Він розміщений на чотирьох ділянках загальною площею 60,5 сотки.

За даними розслідування, родина Медведчука в цьому будинку не проживає. Його здають в оренду за 9,4 мільйона рублів на місяць (приблизно 120 тисяч доларів). В оголошенні на "Яндекс.Недвижимость" зазначено, що маєток збудували у 2015 році, а територію оформлено з ландшафтним дизайном в англійському стилі.

На першому рівні облаштовані гардеробні, камінна зала, їдальня, кухня, гостьова спальня, кінозал, SPA-зона з басейном, сауна, хамам, тренажерний зал, кімнати для відпочинку та персоналу, а також пральня. Другий поверх включає кілька спалень із санвузлами, кабінет, бібліотеку, вітальні, бар, гардеробні та ванні кімнати. У будинку є ліфт і прихована система відеоспостереження, а на території — гараж на п’ять авто та додатковий паркінг ще на п’ять машин.

У березні 2025 року "Яндекс.Недвижимость" називав цей об’єкт найдорожчим для оренди в Московській області.

"Слідство.Інфо" також повідомляло, що в жовтні 2025 року Дар'я Медведчук отримала російський паспорт у московському підрозділі МВС. У документі вона вказана під прізвищем матері — Марченко.

