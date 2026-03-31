Самый дорогой на Рублевке: журналисты обнаружили секретный дом семьи Медведчука – расследование

В имении есть лифт, бассейн, кинотеатр и хамам

В престижном коттеджном городке на Рублевке близ Москвы четыре земельных участка и большой дом оформлены на российскую компанию, связанную с семьей Виктора Медведчука. Ее основала структура, принадлежащая жене политика, а руководителем является их дочь Дарья.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо" "Похресниця Путіна та її палаци".

Как выяснили журналисты, недвижимость записана на компанию "Алмирида Инвестментс". С февраля 2026 года она принадлежит АО "Ренессанс", владелицей которого является бывшая украинская телеведущая Оксана Марченко. Руководит "Алмирида Инвестментс" 21-летняя Дарья Марченко — дочь Виктора Медведчука и крестница президента РФ Владимира Путина.

Имение расположено в девяти километрах от Москвы, в коттеджном комплексе "Жуковка-21 век", входящем в Рублевку вдоль Рублево-Успенского шоссе в Московской области.

Общая площадь дома составляет 2217,4 квадратных метра – это сопоставимо с имением семьи Медведчука в Пуще-Водице под Киевом. Он расположен на четырех участках общей площадью 60,5 сотки.

По данным расследования, семья Медведчука в этом доме не проживает. Его сдают в аренду за 9,4 миллиона рублей в месяц (приблизительно 120 тысяч долларов). В объявлении на "Яндекс.Недвижимость" отмечено, что имение построили в 2015 году, а территория оформлена с ландшафтным дизайном в английском стиле.

На первом уровне оборудованы гардеробные, каминный зал, столовая, кухня, гостевая спальня, кинозал, SPA-зона с бассейном, сауна, хаммам, тренажерный зал, комнаты отдыха и персонала, а также прачечная. Второй этаж включает в себя несколько спален с санузлами, кабинет, библиотеку, гостиные, бар, гардеробные и ванные комнаты. В доме есть лифт и скрытая система видеонаблюдения, а на территории – гараж на пять авто и дополнительный паркинг еще на пять машин.

В марте 2025 года "Яндекс.Недвижимость" называл этот объект самым дорогим для аренды в Московской области.

"Слідство.Інфо" также сообщало, что в октябре 2025 года Дарья Медведчук получила российский паспорт в московском подразделении МВД. В документе она указана под фамилией матери Марченко.

