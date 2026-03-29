Нерестова заборона 2026: де дозволено ловити рибу та які снасті можна використовувати, щоб не влетіти на штраф

Незаконно виловлені щука чи сом можуть обійтися дорожче за золото

З 1 квітня в Україні стартує нерестова заборона, яка традиційно посилює правила риболовлі. Порушення може коштувати рибалкам тисячі гривень або навіть обернутися кримінальною відповідальністю. Водночас повної заборони немає — легальні варіанти для вилову залишаються, але в значно жорсткіших межах.

Як пояснив завідувач сектору любительського рибальства Держрибагентства Іван Меть, загальною датою старту обмежень вважається 1 квітня 2026 року. Втім, це не універсальний термін для всієї країни.

Коли починається нерест і чому дати різняться

У частині регіонів, зокрема на заході, заборона розпочалася раніше — вже наприкінці березня. Причина в температурі води: різні види риби нерестяться при різних умовах — від +4 до +20°C. Саме тому строки щороку коригуються по областях і публікуються окремо.

У середньому обмеження тривають:

у водосховищах — до 10 червня;

у річках — до 20 травня;

у придаткових водах — до 30 червня.

Нерестовий термометр (кадр із відео: youtube.com/@DERZHRYBAGENTSTVO)

Де діють найжорсткіші заборони

Під час нересту значно обмежуються не лише способи, а й місця риболовлі. Заборонено ловити рибу:

на нерестовищах;

на спеціально визначених ділянках водойм;

на міграційних шляхах риби;

у зонах із додатковими локальними обмеженнями.

Переліки таких місць визначаються окремо для кожної області та публікуються рибоохоронними органами.

Які можливості залишили для рибалок

Попри посилення правил, повної заборони на риболовлю немає. За словами Метя, рибалки можуть продовжувати ловити рибу, але лише за чітко встановленими правилами.

Де та як можна ловити рибу під час нересту. Інфографіка "Телеграфу"

Дозволено:

рибалити виключно з берега в межах населених пунктів;

використовувати вудку або спінінг;

застосовувати не більше двох гачків на одну людину;

ловити лише поза межами нерестових зон.

Ще один варіант — платні водойми. Там риба є власністю господарств, тому орендар сам встановлює правила, і риболовля під час нересту може бути дозволена без загальних сезонних обмежень.

Штрафи та ризики: скільки доведеться заплатити

Основний акцент цього року — на відповідальності за порушення. За словами Метя, базові штрафи відносно невеликі: до 170 гривень за дрібні порушення і до 680 гривень за грубіші.

Однак найбільші суми формуються за рахунок компенсації за незаконний вилов. Наприклад, за одну особину щуки доведеться заплатити 3468 грн, судака — 3587 грн, сома — понад 5 тисяч грн. У підсумку навіть один незаконний улов може коштувати десятки тисяч гривень.

Якщо ж шкода є значною, настає кримінальна відповідальність. У такому випадку передбачено штраф від 17 000 до 51 000 гривень, конфіскацію снастей і навіть обмеження або позбавлення волі до трьох років.

Покарання за незаконний вилов риби. Інфографіка "Телеграфу"

Що радять рибалкам

Фахівці рекомендують мати при собі документи, а також інструменти для вимірювання ваги й довжини улову — це дозволяє уникнути випадкових порушень. У період нересту контроль традиційно посилюється, працюють рибоохоронні патрулі, а перевірки проводяться значно частіше.

Таким чином, нерестова заборона у 2026 році не перекриває риболовлю повністю, але суттєво звужує можливості. Рибалити можна — проте лише в межах чітких правил, порушення яких може коштувати дуже дорого.

