Не пішов стопами матері: що відомо про 17-річного сина Тіни Кароль Веніаміна

Особистого життя, схоже, син зірки не має

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Поки Тіна Кароль, яка нещодавно зізналася, чий голос зводить її з розуму, продовжує активно гастролювати та працювати над новими проєктами в Україні, її єдиний син Веніамін будує власне майбутнє за кордоном. 17-річний хлопець уже визначився з професійним напрямком, навчається у Великій Британії та, схоже, не планує пов'язувати життя зі сценою.

Нещодавно в коментарі для програми "Тур зірками" артистка вперше за тривалий час поділилася подробицями про сина. За її словами, Веніамін уже зробив вибір щодо майбутньої кар'єри.

Юнак поглиблено вивчає політологію та економіку, адже у британській школі старшокласники навчаються за профільними напрямами. Тіна з усмішкою зізналася, що задоволена таким вибором, хоча й пожартувала, що це саме той варіант, про який мріяла мама.

Тіна Кароль із сином Веніаміном. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка також зазначила, що син дедалі частіше дивує її дорослими поглядами на життя. За словами Кароль, у свої 17 років він уже здатен вести змістовні дискусії на серйозні теми. Попри навчання, Веніамін не полишає ще одне своє захоплення — спортивні бальні танці. Хлопець уже кілька років бере участь у міжнародних турнірах у Великій Британії та здобував призові місця.

Тіна Кароль із сином (перше фото) та з чоловіком (друге фото). Фото: instagram.com/tina_karol

Щодо особистого життя Веніаміна, то Тіна заявила, що "у нас ще не дійшло до цього". Також співачка сказала, що буде жахливою свекрухою, тому закликала дівчат "навіть не ставати в чергу".

Тіна Кароль та її син Веніамін. Фото: instagram.com/tina_karol

Після смерті батька — продюсера Євгена Огіра — Веніамін разом із мамою переїхав до Лондона, де й продовжив навчання. Згодом Тіна повернулася до України через роботу, а син залишився здобувати освіту у Великій Британії.

Тіна Кароь із сином. Фото: соцмережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тіна Кароль відреагувала на закиди про "старородящу". Раніше зірка зізнавалася, що хоче народити ще одну дитину.