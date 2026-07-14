Втратив зв'язок із реальністю? Винник похвалився "вічним" статусом в Україні

Співак упевнений, що він досі №1 в Україні

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Після втечі з України на початку великої війни і чотирьох років життя у Німеччині Олег Винник зробив гучну заяву про себе. Співак запевнив, що й досі має статус найкрасивішого чоловіка країни. Втім, його слова викликали запитання.

В інтерв'ю для YouTube-каналу "Безкровний подкаст" ведучий назвав Винника українським секс-символом. Сам співак відповів, що не вважає себе таким, адже, за його словами, подібні звання мають давати люди, а не сама людина собі.

Водночас артист додав, що, якщо не помиляється, ще з 2018 року залишається "найкрасивішим чоловіком України" за версією журналу Viva!. Після цього він навіть жартома запропонував "передати титул" ведучому, як це зробив раніше Дмитро Комаров.

Втім, слова співака не зовсім відповідають дійсності. Річ у тім, що Олег Винник справді став переможцем премії "Viva! Найкрасивіші-2018" у номінації "Найкрасивіший чоловік". Це звання визначалося за результатами голосування читачів видання та SMS-голосування. Разом із ним тоді перемогу здобула Оля Полякова, яку визнали найкрасивішою жінкою року.

Олег Винник. Фото: канал Україна, прес-служба Олега Винника

Однак премія була щорічною, а не довічною. Переможця визначали саме за підсумками конкретного року. Після 2018-го журнал не оголошував Винника "найкрасивішим чоловіком України" щороку, а сама премія згодом взагалі припинила проводитися у звичному форматі. Тож твердження артиста про те, що він безперервно зберігає цей статус із 2018 року, журналом Viva! офіційно не підтверджувалося.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олег Винник "спокушає" вовчиць мокрою майкою та російськими піснями. У ролику можна побачити, як Винник зі шлангом в руках поливає свій город із помідорами та огірками.