Не пошел по стопам матери: что известно о 17-летнем сыне Тины Кароль Вениамине

Личной жизни, похоже, у сына звезды нет

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пока Тина Кароль, которая недавно призналась, чей голос сводит ее с ума, продолжает активно гастролировать и работать над новыми проектами в Украине, ее единственный сын Вениамин строит собственное будущее за границей. 17-летний парень уже определился с профессиональным направлением, учится в Великобритании и, похоже, не планирует связывать жизнь со сценой.

Недавно в комментарии для программы "Тур звездами" артистка впервые за долгое время поделилась подробностями о сыне. По ее словам, Вениамин уже сделал выбор по будущей карьере.

Молодой человек углубленно изучает политологию и экономику, ведь в британской школе старшеклассники учатся по профильным направлениям. Тина с улыбкой призналась, что довольна таким выбором, хотя и пошутила, что это именно тот вариант, о котором мечтала мама.

Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица также отметила, что сын все чаще удивляет ее взрослыми взглядами на жизнь. По словам Кароль, в свои 17 лет он уже способен вести содержательные дискуссии по серьезным темам. Несмотря на обучение, Вениамин не оставляет еще одно свое увлечение – спортивные бальные танцы. Парень уже несколько лет принимает участие в международных турнирах в Великобритании и получал призовые места.

Тина Кароль с сыном (первое фото) и с мужем (второе фото). Фото: instagram.com/tina_karol

Относительно личной жизни Вениамина, Тина заявила, что "у нас еще не дошло до этого". Также певица сказала, что будет ужасной свекровью, поэтому призвала девушек "даже не становиться в очередь".

Тина Кароль и ее сын Вениамин. Фото: instagram.com/tina_karol

После смерти отца – продюсера Евгения Огира – Вениамин вместе с мамой переехал в Лондон, где и продолжил учебу. Впоследствии Тина вернулась в Украину из-за работы, а сын остался получать образование в Великобритании.

Тина Кароь с сыном. Фото: соцсети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Тина Кароль отреагировала на упреки о "старородящей". Раньше звезда признавалась, что хочет родить еще одного ребенка.