"Прокинулася від дикого болю": старша донька Полякової опинилася в лікарні за кордоном

Маша прокинулася від болю в животі

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Відома українська співачка Оля Полякова неабияк стривожила своїх шанувальників. Артистка повідомила, що її старшу доньку госпіталізували у Британії.

За словами співачки в Інста-сторіс, це сталося зранку. Марія опинилася в лікарні після того, як прокинулася серед ночі через сильний біль у животі.

За словами Полякової, день для їхньої родини розпочався ще до світанку. Схоже на те, що вони зараз перебувають за кордоном.

"Ну що, дорогенькі мої, 6 ранку. Вже моя дитина Машуська в госпіталі. Прокинулася від дикого болю в животі, і ми поїхали в госпіталь. Не знаю, що це", – поділилася співачка

Оля Полякова про доньку в лікарні. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Наразі Оля не уточнила, що саме стало причиною різкого погіршення самопочуття доньки. Також артистка не повідомила, чи лікарям уже вдалося встановити діагноз.

До цього співачка та її донька постили сторіс із караоке. Судячи з відео, самопочуття Марії ще за кілька годин до госпіталізації було нормальним.

Маша Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, Марія Полякова останніми роками активно веде власні соціальні мережі. Донька співачки навчається в Музичному коледжі Берклі (Berklee College of Music) у місті Бостон, США. Нещодавно вона вийшла заміж за громадянина Америки Едена Пассареллі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Маша Полякова зворушливо привітала батька з днем народження. Вона розповіла, який він.