"Проснулась от дикой боли": старшая дочь Поляковой оказалась в больнице за границей

Маша проснулась от боли в животе

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Известная украинская певица Оля Полякова сильно встревожила своих поклонников. Артистка сообщила, что ее старшую дочь госпитализировали в Британии.

По словам певицы в Инста-Сторис, это произошло утром. Мария оказалась в больнице после того, как проснулась ночью из-за сильной боли в животе.

По словам Поляковой, день для их семьи начался еще до рассвета. Похоже, что они сейчас находятся за границей.

"Ну что, дорогие мои, 6 утра. Уже мой ребенок Машуська в госпитале. Проснулась от дикой боли в животе, и мы поехали в госпиталь. Не знаю, что это", – поделилась певица

Оля Полякова о дочери в больнице. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля не уточнила, что именно стало причиной резкого ухудшения самочувствия дочери. Также артистка не сообщила, удалось ли врачам установить диагноз.

До этого певица и ее дочь постили сторис с караоке. Судя по видео, самочувствие Марии еще за несколько часов до госпитализации было нормальным.

Маша Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Мария Полякова в последние годы активно ведет собственные социальные сети. Дочь певицы учится в Музыкальном колледже Беркли (Berklee College of Music) в городе Бостон, США. Недавно она вышла замуж за гражданина Америки Эдена Пассарелли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Маша Полякова трогательно поздравила отца с днем рождения. Она рассказала, какой он.