"Навіщо рота заклеїли?". Дружину шоумена Джеджули висміяли через дивне фото

Шоумен із новою коханою виховує доньку

Український телеведучий та шоумен Андрій Джеджула, який виховує 17-річного сина з Сантою Дімопулос, ретельно оберігає особисте життя від сторонніх очей. Проте з нагоди першого дня народження наймолодшої доньки Емілії він опублікував ніжну фотосесію, на якій позує разом із малечею та своєю дружиною.

Обличчя коханої Джеджула навмисно приховав за допомогою блюру. У дописі він подякував "за розуміння питань приватності сімʼї".

Також шоумен зворушливо звернувся до донечки, яку назвав "маленьким сонечком", "янголятком" та "солодкою булочкою". Джеджула зізнався, що не помітив, як швидко минув перший рік життя дівчинки, а також побажав їй щасливої долі, радості та мирного майбутнього.

Андрій Джеджула з дружиною і донькою Емілією. instagram.com/djedjula

Телеведучий наголосив, що Емілія народилася під час повномасштабної війни, і він мріє про те, щоб ці трагічні події не залишилися у спогадах його доньки. Джеджула також подякував Богові та матері дівчинки за народження малечі.

Андрій Джеджула з дружиною. Фото: instagram.com/djedjula

У коментарях знайшлися ті, хто не "зацінив" приватності Джеджули. У шоумена запитують, "навіщо він дружині рота заклеїв".

Що відомо про дітей Андрія Джеджули

Нині шоумен є батьком трьох дітей від різних стосунків. Старший син Даніель народився у цивільному шлюбі Андрія Джеджули зі співачкою Сантою Дімопулос. Їхні стосунки супроводжувалися гучними конфліктами та судовими суперечками щодо виховання хлопчика.

Андрій Джеджула з сином Даніелем. Фото: instagram.com/djedjula

У шлюбі з блогеркою та підприємницею Юлією Леус у 2021 році народилася донька Адель. Однак сімейне життя подружжя виявилося непростим. Після розлучення колишнє подружжя неодноразово публічно з'ясовувало стосунки, а Юлія відкрито розповідала про конфлікти з ексчоловіком.

Про нинішню дружину Джеджули відомо небагато. Шоумен практично не з'являється з нею на публіці та не називає її імені. Саме у цих стосунках у червні 2025 року народилася донька Емілія, якій 22 червня виповнився рік.

Андрій Джеджула з дружиною і дітьми. Фото: instagram.com/djedjula

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла співачка Санта Дімопулос. Зараз вона навчає "духовності" російською і не бачить майбутнього в Україні.