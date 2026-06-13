Не бачилися майже рік: Санта Дімопулос показала 17-річного сина від Джеджули
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Хлопець мешкає у Києві з батьком
Українська співачка Санта Дімопулос, яка навчає "духовності" російською і не бачить майбутнього в Україні поділилася радісною подією із підписниками. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" повідомила, що після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своїм старшим сином Даніелем від актора Андрія Джеджули.
У Instagram артистка опублікувала спільне фото з 17-річним хлопцем і не приховувала емоцій. За словами Санти, вони не бачилися майже рік.
"Приїхав мій Даніель! Не бачились майже рік! Як же я засумувала", — написала співачка
На оприлюдненому кадрі Даніель, який помітно подорослішав, позує із молодшою сестрою. Цього літа артистка традиційно зібрала найближчих в Італії.
Санта Дімопулос розповіла, що вже багато років у їхній родині існує особлива традиція — проводити частину відпустки у курортному містечку Форте-дей-Мармі. Цього разу співачка разом із донькою Софією прилетіла з ОАЕ та винайняла там будинок для сімейного відпочинку. Згодом до них приєднався і 17-річний Даніель, який мешкає в Києві разом зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою.
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