Не бачилися майже рік: Санта Дімопулос показала 17-річного сина від Джеджули

Хлопець мешкає у Києві з батьком

Українська співачка Санта Дімопулос, яка навчає "духовності" російською і не бачить майбутнього в Україні поділилася радісною подією із підписниками. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" повідомила, що після тривалої розлуки нарешті зустрілася зі своїм старшим сином Даніелем від актора Андрія Джеджули.

У Instagram артистка опублікувала спільне фото з 17-річним хлопцем і не приховувала емоцій. За словами Санти, вони не бачилися майже рік.

"Приїхав мій Даніель! Не бачились майже рік! Як же я засумувала", — написала співачка

Діти Санти Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos

На оприлюдненому кадрі Даніель, який помітно подорослішав, позує із молодшою сестрою. Цього літа артистка традиційно зібрала найближчих в Італії.

Санта Дімопулос із дітьми. Фото: instagram.com/santadimopulos

Санта Дімопулос розповіла, що вже багато років у їхній родині існує особлива традиція — проводити частину відпустки у курортному містечку Форте-дей-Мармі. Цього разу співачка разом із донькою Софією прилетіла з ОАЕ та винайняла там будинок для сімейного відпочинку. Згодом до них приєднався і 17-річний Даніель, який мешкає в Києві разом зі своїм батьком, шоуменом Андрієм Джеджулою.

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