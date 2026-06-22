Студент вишу, пластунка та крихітка Марко: що відомо про чотирьох дітей Сергія Притули

Старший син волонтера навчається у КПІ

Громадський діяч, волонтер та колишній шоумен Сергій Притула рідко ділиться подробицями особистого життя. Втім, інколи робить винятки і розповідає про світлі події у його сім'ї. Зокрема, хрещення сина у Києво-Печерській Лаврі.

Усього Притула виховує чотирьох дітей. Старший син Дмитро народився у першому шлюбі з Юлією Андрійчук, а доньки Соломія, Стефанія та син Марко — у шлюбі з Катериною Сопельник.

Дмитро навчається в університеті

Первісток Сергія Притули Дмитро народився у 2008 році. Попри розлучення з першою дружиною, волонтер підтримує з сином теплі стосунки та час від часу з'являється з ним на спільних фото. У 2025 році хлопець завершив навчання у школі.

Сергій Притула із сином Дмитром. Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Притула із сином Дмитром. Фото: instagram.com/siriy_ua

В інтерв'ю "Суспільне культура" Притула розповідав, що Дмитро здобуває вишу освіту у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Тоді волонтер зазначив, що зараз у сина в пріоритеті освіта, але у нього є бажання пов'язати життя з військовою службою. Щоправда, таке рішення підтримує у сім'ї лише сам Притула. Проте все ж вибір залишиться за Дмитром.

Дмитро Притула з Ольгою Харлан. Фото: instagram.com/siriy_ua

Соломія захоплюється спортом і пластунським рухом

У другому шлюбі Сергія Притули у 2017 році народилася донька Соломія. Батько раніше розповідав, що дівчинка має багато захоплень. Вона займається музикою, шахами, фехтуванням та дзюдо. Також Соломія долучилася до "Пласту" — української скаутської організації.

Сергій Притула з донькою Соломією. Фото: instagram.com/siriy_ua

Молодша Стефанія росте татусевою донькою

У 2021 році в родині народилася ще одна донька — Стефанія. Про неї відомо небагато, адже дівчинці лише 5 років. Вона ходить у дитячий садок і часто з'являється на сімейних кадрах. На фото, які публікує волонтер, шанувальники відзначали, що дівчинка дуже схожа на батька.

Донька Сергія Притули Стефанія. Фото: instagram.com/siriy_ua

Доньки Сергія Притули Соломія та Стефанія. Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій Пртула з доньками Соломією та Стефанією. Фото: instagram.com/siriy_ua

Наймолодший Марко народився у серпні 2025 року

На початку серпня минулого року Сергій Притула вчетверте став батьком. У нього та Катерини Сопельник народився син Марко.

Сергій Притула із сином Марком. Фото: instagram.com/siriy_ua

21 червня 2026 року подружжя повідомило про важливу подію у житті хлопчика — таїнство хрещення. Воно відбулося у Києво-Печерській лаврі після того, як Росія атакувала ударними безпілотниками та ракетами. Сам Притула назвав цей вибір символічним і наголосив, що святиня продовжує жити та приймати людей попри російські атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Сергія Притули. Вони довго приховували свій роман, а зараз виховують трьох спільних дітей.