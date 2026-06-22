Студент вишу, пластунка та крихітка Марко: що відомо про чотирьох дітей Сергія Притули
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Старший син волонтера навчається у КПІ
Громадський діяч, волонтер та колишній шоумен Сергій Притула рідко ділиться подробицями особистого життя. Втім, інколи робить винятки і розповідає про світлі події у його сім'ї. Зокрема, хрещення сина у Києво-Печерській Лаврі.
Усього Притула виховує чотирьох дітей. Старший син Дмитро народився у першому шлюбі з Юлією Андрійчук, а доньки Соломія, Стефанія та син Марко — у шлюбі з Катериною Сопельник.
Дмитро навчається в університеті
Первісток Сергія Притули Дмитро народився у 2008 році. Попри розлучення з першою дружиною, волонтер підтримує з сином теплі стосунки та час від часу з'являється з ним на спільних фото. У 2025 році хлопець завершив навчання у школі.
В інтерв'ю "Суспільне культура" Притула розповідав, що Дмитро здобуває вишу освіту у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Тоді волонтер зазначив, що зараз у сина в пріоритеті освіта, але у нього є бажання пов'язати життя з військовою службою. Щоправда, таке рішення підтримує у сім'ї лише сам Притула. Проте все ж вибір залишиться за Дмитром.
Соломія захоплюється спортом і пластунським рухом
У другому шлюбі Сергія Притули у 2017 році народилася донька Соломія. Батько раніше розповідав, що дівчинка має багато захоплень. Вона займається музикою, шахами, фехтуванням та дзюдо. Також Соломія долучилася до "Пласту" — української скаутської організації.
Молодша Стефанія росте татусевою донькою
У 2021 році в родині народилася ще одна донька — Стефанія. Про неї відомо небагато, адже дівчинці лише 5 років. Вона ходить у дитячий садок і часто з'являється на сімейних кадрах. На фото, які публікує волонтер, шанувальники відзначали, що дівчинка дуже схожа на батька.
Наймолодший Марко народився у серпні 2025 року
На початку серпня минулого року Сергій Притула вчетверте став батьком. У нього та Катерини Сопельник народився син Марко.
21 червня 2026 року подружжя повідомило про важливу подію у житті хлопчика — таїнство хрещення. Воно відбулося у Києво-Печерській лаврі після того, як Росія атакувала ударними безпілотниками та ракетами. Сам Притула назвав цей вибір символічним і наголосив, що святиня продовжує жити та приймати людей попри російські атаки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Сергія Притули. Вони довго приховували свій роман, а зараз виховують трьох спільних дітей.