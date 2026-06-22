"Зачем рот заклеили?". Жену шоумена Джеджулы высмеяли из-за странного фото

Шоумен с новой любимой воспитывает дочь

Украинский телеведущий и шоумен Андрей Джеджула, воспитывающий 17-летнего сына с Сантой Димопулос, тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Однако по случаю первого дня рождения младшей дочери Эмилии он опубликовал нежную фотосессию, на которой позирует вместе с малышами и своей женой.

Лицо любимой Джеджула намеренно скрыл с помощью блюра. В посте он поблагодарил "за понимание вопросов конфиденциальности семьи".

Также шоумен трогательно обратился к дочери, которую назвал "маленьким солнышком", "ангелочком" и "сладкой булочкой". Джеджула признался, что не заметил, как быстро прошел первый год жизни девочки, а также пожелал ей счастливой судьбы, радости и мирного будущего.

Андрей Джеджула с женой и дочерью Эмилией. instagram.com/djedjula

Телеведущий отметил, что Эмилия родилась во время полномасштабной войны, и он мечтает о том, чтобы эти трагические события не остались в воспоминаниях его дочери. Джеджула также поблагодарил Бога и мать девочки за рождение малыша.

Андрей Джеджула с супругой. Фото: instagram.com/djedjula

В комментариях нашлись те, кто не "заценил" конфиденциальность Джеджулы. У шоумена спрашивают, "зачем он жене рот заклеил".

Что известно о детях Андрея Джеджулы

Сейчас шоумен является отцом троих детей от разных отношений. Старший сын Даниэль родился в гражданском браке Андрея Джеджулы с певицей Сантой Димопулос. Их отношения сопровождались громкими конфликтами и судебными спорами из-за воспитания мальчика.

Андрей Джеджула с сыном Даниэлем. Фото: instagram.com/djedjula

В браке с блогером и предпринимателем Юлией Леус в 2021 году родилась дочь Адель. Однако семейная жизнь супругов оказалась непростой. После развода бывшие супруги неоднократно публично выясняли отношения, а Юлия открыто рассказывала о конфликтах с экс-супругом.

О нынешней жене Джеджулы известно немногое. Шоумен практически не появляется с ним на публике и не называет его имени. Именно в этих отношениях в июне 2025 родилась дочь Эмилия, которой 22 июня исполнился год.

Андрей Джеджула с супругой и детьми. Фото: instagram.com/djedjula

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла певица Санта Димопулос. Сейчас она учит "духовности" на русском и не видит будущего в Украине.