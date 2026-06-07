На тлі чуток про роман: Цимбалюк і Світлицька несподівано показали свої "плани на майбутнє"

Актори знову підігріли чутки про стосунки

Поки прихильники будують теорії про можливі стосунки Тараса Цимбалюка та Олени Світлицької, самі актори ніби ненароком показали, яким бачать своє майбутнє. І хоча все виглядало як жарт, одна деталь змусила знову заговорити про можливий роман між акторами.

Світлицька опублікувала в Інстаграм кумедне відео, створене за допомогою ШІ, у якому показала кілька можливих сценаріїв свого життя. "План А" для акторки — сімейне щастя з чоловіком та дітьми. "План Б" виявився значно більш несподіваним — навколо неї зібралася ціла компанія чоловіків. У "плані С" поруч зі Світлицькою з'явився заможний старший обранець, а завершився ролик "планом Д", де знаменитість постала в образі монашки.

Невдовзі схожим відео поділився і Тарас Цимбалюк. Актор також показав кілька альтернативних версій свого майбутнього, обігравши популярний у соцмережах ШІ-тренд.

Втім, найбільшу увагу привернули не самі ролики, а реакція артистів одне на одного. Під відео Світлицької Цимбалюк написав: "Ясно". А ось акторка залишила під його дописом ще загадковіший коментар — "План А".

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли Цимбалюк і Світлицька підігрівають чутки про свої стосунки. Вони регулярно взаємодіють у соцмережах та охоче коментують дописи одне одного, викладають провокативні фото та відео, де з'являються в обіймах. Проте жодних офіційних заяв про роман актори досі не робили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ірочка з "Холостяка" оригінально потролила Тараса Цимбалюка. Вона знайшла спосіб нагадати про їхнє побачення під час проєкту.