Зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк показала головного чоловіка у своєму житті (фото)

Зірка замилувала кадарами із підрослим сином

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" та "Підміна" Антоніна Хижняк, яка нещодавно засвітилася в обіймах Цимбалюка, поділилася особливими світлинами зі своїм сином Максимом. Приводом для публікації став день народження хлопчика, якому виповнилося дев'ять років.

Для фотосесії акторка обрала атмосферний яблуневий сад. На кадрах мама і син щиро сміються, обіймаються та безтурботно проводять час разом.

Антоніна Хижняк із сином Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress

Також знаменитість показала кілька більш невимушених моментів із їхнього повсякденного життя — під час відпочинку в кафе, за коктейлями та веселими пустощами. Не менш зворушливим виявилося й звернення, яке Хижняк присвятила імениннику. Акторка зізналася, що поява сина дев'ять років тому назавжди змінила її життя.

Антоніна Хижняк із сином Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress

"З днем народження, сину. Дев'ять років тому ти з'явився в моєму житті і відкрив новий всесвіт. Моя радість і гордість. Моє найбільше випробування і найкращий вчитель. Люблю, люблю, люблю…", — написала артистка

Антоніна Хижняк із сином Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress

Підписники вже засипали акторку та її синочка компліментами. До привітань маленького Максима приєдналися і колеги зіркової мами — акторки Анна Саліванчук, Надія Хільська і Наталка Денисенко.

Відомо, що Хижняк народила сина у шлюбі з Андрієм Якушевим. Втім, подружжя розлучилося, коли хлопчику було два роки, у 2019-му.

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