"Я не витримую": зірка "Парочки слідчих" Юлія Буйновська показалася в сльозах

Раніше акторка розповідала про депресію

Відома українська акторка Юлія Буйновська стривожила шанувальників емоційним відео. Зірка серіалу "Парочка слідчих" опублікувала у сторіс кадри, на яких не стримує сліз і буквально давиться плачем.

При цьому артистка коротко пояснила, що сталося, наголосивши, що з її близькими все гаразд. "Всі живі, просто я не витримую", — написала Буйновська на своїй сторінці в Інстаграм.

Що саме стало причиною такого емоційного стану, акторка не уточнила. Втім, раніше в інтерв'ю Марічці Падалко вона відверто говорила про свої проблеми з ментальним здоров'ям.

Юлія Буйновська. Фото: instagram.com/buinovska_julia

Буйновська зізнавалася, що у 18 років їй діагностували клінічну депресію. За словами акторки, боротьба з цим станом тривала роками, а в найважчі періоди її переслідували навіть суїцидальні думки. Також вона розповідала, що приймала медикаментозне лікування, через яке, зокрема, набрала вагу.

Також акторка повідомляла, що з дитинства має розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ). Акторка зазначала, що особливості цього стану суттєво впливали на її емоційний стан та самосприйняття протягом багатьох років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про зірку серіалу "Парочка слідчих" Буйновську. Вона розмовляла російською і акторкою стала "випадково".