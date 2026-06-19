Звезда "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк показала главного мужчину в своей жизни (фото)

Звезда восхищала кадарами с подросшим сыном

Недавно засветившаяся в объятиях Цимбалюка звезда сериала "Поймать Кайдаша" и "Подмина" Антонина Хижняк поделилась особыми фотографиями со своим сыном Максимом. Поводом для публикации стал день рождения мальчика, которому исполнилось девять лет.

Для фотосессии актриса выбрала атмосферный яблоневый сад. На кадрах мама и сын искренне смеются, обнимаются и проводят время вместе.

Антонина Хижняк с сыном Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress

Также знаменитость показала несколько более непринужденных моментов из их повседневной жизни — во время отдыха в кафе, за коктейлями и веселыми баловствами. Не менее трогательным оказалось и обращение, которое Хижняк посвятила имениннику. Актриса призналась, что появление сына девять лет назад навсегда изменило ее жизнь.

Антонина Хижняк с сыном Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress

"С днем рождения, сын. Девять лет назад ты появился в моей жизни и открыл новую вселенную. Моя радость и гордость. Мое величайшее испытание и лучший учитель. Люблю, люблю, люблю…", — написала артистка

Антонина Хижняк с сыном Максимом. Фото: instagram.com/tonya_actress

Подписчики уже засыпали актрису и ее сына комплиментами. К поздравлениям маленького Максима присоединились и коллеги звездной мамы – актрисы Анна Саливанчук, Надежда Хильская и Наталья Денисенко.

Известно, что Хижняк родила сына в браке с Андреем Якушевым. Супруги развелись, когда мальчику было два года, в 2019-м.

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