Роман Сасанчин офіційно розлучився: ексдружина артиста вже живе з іншим чоловіком у Польщі (фото)

У нового бойфренда Іванни є двоє дітей

У родині переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина офіційно поставили крапку. Про офіційне розлучення з артистом повідомила його колишня дружина Іванна у своєму Instagram. Втім, зміни в особистому житті молодої мами відбулися ще раніше, адже вона вже встигла знайти нове кохання та облаштувати життя за кордоном.

Під час великої війни Іванна разом із донькою Єлизаветою переїхала до Польщі. Там вона й зустріла чоловіка, з яким нині перебуває у стосунках.

Про нового обранця ексдружина співака вперше відверто заговорила ще у грудні 2025 року. Тоді Іванна зізналася своїм підписникам, що вони разом уже близько двох місяців і навіть живуть під одним дахом.

Іванна Сасанчина з новим хлопцем. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Новому коханому дівчини 32 роки і його звати Андрій Дуда. У "шапці" його профілю зазначено, що він "тато двох красунь" і займається спортом.

Новий бойфренд Іванни Сасанчиної. Фото: instagram.com/andrii_duda

Судячи з її слів, саме у Польщі вона почала новий етап життя. Натомість Роман Сасанчин залишився в Україні, де продовжує займатися творчістю та музичною кар'єрою.

Іванна Сасанчин та її новий бойфренд. Фото:

Стосунки Романа Сасанчина та Іванни

Пара побралася наприкінці 2021 року, а невдовзі у подружжя народилася донька Єлизавета. Однак сімейне життя молодих батьків важко було назвати безхмарним. Час від часу вони публічно говорили про непорозуміння та переживали кризові періоди.

Роман Сасанчин із вже колишньою дружиною. Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Зрештою пара розлучилася. У вересні 2025 року Іванна повідомила, що вони з артистом вже не разом. При цьому колишнє подружжя й надалі об'єднує їхня спільна донька.

Роман Сасанчин, його дружина і донька. Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ольга Харлан зворушила першим відео з новонародженою донькою. Фехтувальниця народила кілька днів тому.