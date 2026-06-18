"І нічого більше не має значення": Ольга Харлан зворушила першим відео з новонародженою донькою

Чемпіонка ніжно цілує голову новонародженої крихітки

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, яка нещодавно вперше стала мамою, поділилася з шанувальниками особливими кадрами зі своєю новонародженою донькою Аріанною. Малеча ніжиться на руках у мами.

Спортсменка опублікувала ніжне відео, на якому крихітка лежить у мами на грудях, а сама Ольга з любов'ю цілує донечку в голову. Милим роликом Ольга Харлан поділилася в Insta-stories.

Водночас обличчя малечі Харлан вирішила поки не показувати — фехтувальниця залишила цю частину життя поза увагою сторонніх. "And nothing else matters…" ("І нічого більше не має значення.."), — написала під відео зірка.

Ольга Харлан з донечкою. Фото: instagram.com/olgakharlan

На відео молода мама виглядає щасливою і свого щастя Ольга не приховує. Ролик вийшов справді дуже теплим.

Про народження доньки Ольга Харлан повідомила 16 червня. У дописі спортсменка зазначила, що на світ маленька Аріанна з'явилася 14 червня. Батьком дівчинки є італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Пара перебуває у стосунках уже кілька років, а про поповнення в родині подружжя повідомило у лютому.

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