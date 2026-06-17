В Україні знайшли заміну зрадниці Оксані Марченко: що трапилося

На екрани повертається легендарне телешоу

Після багаторічної перерви на українське телебачення повертається одне з найпопулярніших талант-шоу країни "Україна має талант". Ведучою проєкту колись була Оксана Марченко, яка тоді ще не була путіністкою. "Її" місце займе український шоумен.

Телеканал СТБ офіційно оголосив склад журі нового сезону "Україна має талант". Оцінювати учасників будуть співак Артем Пивоваров, акторка Олена Кравець та народний артист України Станіслав Боклан. А ось роль ведучого дісталася Григорію Решетніку, який уже багато років залишається одним із головних облич каналу.

Для телеведучого це не перший великий проєкт на СТБ. Він уже давно є обличчям "Холостяка" та інших популярних шоу каналу, а тепер отримав ще одну знакову роль у своїй кар'єрі.

"Україна має талант" повертається на екрани після п'ятирічної перерви. Новий сезон стане особливим, адже його присвятили 35-річчю Незалежності України. Прем'єра легендарного проєкту запланована на 23 серпня.

Це не перше шоу з минулого, яке відродили у 2026 році. Зараз в ефіри виходить проєкт "Кароке на Майдані", ведучим якого замість Кондратюка став репер ХАС. Також стримінгова платформа Sweet.TV повідомила про відновлення популярного шоу "Фабрика зірок". Готується також новий сезон проєкту "Танці з зірками".

Раніше "Телеграф" розповідав про скандал із Кондратюком. У мережі спливло відео, де шоумен посилає українку через гроші.