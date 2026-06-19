Роман Сасанчин официально развелся: экс-жена артиста уже живет с другим мужчиной в Польше (фото)
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У нового бойфренда Иванны есть двое детей
В семье победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина официально поставили точку. Об официальном разводе с артистом сообщила его бывшая жена Иванна в своем Instagram. Впрочем, изменения в личной жизни молодой мамы произошли еще раньше, ведь она уже успела обрести новую любовь и обустроить жизнь за границей.
Во время войны Иванна вместе с дочерью Елизаветой переехала в Польшу. Там она и встретила мужчину, с которым сейчас находится в отношениях.
О новом избраннике экс-жена певца впервые откровенно заговорила еще в декабре 2025 года. Тогда Иванна призналась своим подписчикам, что они вместе уже около двух месяцев и даже живут под одной крышей.
Новому любимому девушки 32 года и его зовут Андрей Дуда. В "шапке" его профиля указано, что он "папа двух красавиц" и занимается спортом.
Судя по ее словам, именно в Польше она начала новый этап жизни. Роман Сасанчин остался в Украине, где продолжает заниматься творчеством и музыкальной карьерой.
Отношения Романа Сасанчина и Иванны
Пара обручилась в конце 2021 года, а вскоре у супругов родилась дочь Елизавета. Однако семейную жизнь молодых родителей трудно было назвать безоблачной. Время от времени они публично говорили о недоразумениях и переживали кризисные периоды.
В конце концов пара развелась. В сентябре 2025 Иванна сообщила, что они с артистом уже не вместе. При этом бывшие супруги и дальше объединяют их общая дочь.
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