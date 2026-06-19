Роман Сасанчин официально развелся: экс-жена артиста уже живет с другим мужчиной в Польше (фото)

У нового бойфренда Иванны есть двое детей

В семье победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина официально поставили точку. Об официальном разводе с артистом сообщила его бывшая жена Иванна в своем Instagram. Впрочем, изменения в личной жизни молодой мамы произошли еще раньше, ведь она уже успела обрести новую любовь и обустроить жизнь за границей.

Во время войны Иванна вместе с дочерью Елизаветой переехала в Польшу. Там она и встретила мужчину, с которым сейчас находится в отношениях.

О новом избраннике экс-жена певца впервые откровенно заговорила еще в декабре 2025 года. Тогда Иванна призналась своим подписчикам, что они вместе уже около двух месяцев и даже живут под одной крышей.

Иванна Сасанчина с новым парнем. Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Новому любимому девушки 32 года и его зовут Андрей Дуда. В "шапке" его профиля указано, что он "папа двух красавиц" и занимается спортом.

Новый бойфренд Иванны Сасанкиной. Фото: instagram.com/andrii_duda

Судя по ее словам, именно в Польше она начала новый этап жизни. Роман Сасанчин остался в Украине, где продолжает заниматься творчеством и музыкальной карьерой.

Иванна Сасанчин и его новый бойфренд. Фото:

Отношения Романа Сасанчина и Иванны

Пара обручилась в конце 2021 года, а вскоре у супругов родилась дочь Елизавета. Однако семейную жизнь молодых родителей трудно было назвать безоблачной. Время от времени они публично говорили о недоразумениях и переживали кризисные периоды.

Роман Сасанчин с уже бывшей супругой. Фото: instagram.com/sasanchyn_official

В конце концов пара развелась. В сентябре 2025 Иванна сообщила, что они с артистом уже не вместе. При этом бывшие супруги и дальше объединяют их общая дочь.

Роман Сасанчин, его жена и дочь. Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ольга Харлан тронула первым видео с новорожденной дочерью. Фехтовальщица родила несколько дней назад.