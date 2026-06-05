"По дорозі загубив": після втечі за океан Остапчук раптово "забув" про трьох дітей (фото)

Українці не стримали сарказму

Після переїзду до Канади телеведучий Володимир Остапчук несподівано привернув увагу користувачів мережі не новими фото чи подробицями життя за океаном, а змінами у власному Instagram-профілі. Українці помітили, що після виїзду з країни шоумен прибрав із біографії згадку про свій статус багатодітного батька.

На це звернули увагу користувачі Threads. Вони зауважили, що до переїзду в описі акаунту Остапчука була інформація про те, що він є батьком трьох дітей. Саме статус багатодітного батька дозволяє чоловікам безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Після того, як телеведучий оселився в Канаді, його біографія зазнала кардинальних змін. Тепер у профілі зазначено, що він є коміком, ведучим Євробачення (2017 року) та "сертифікованою людиною".

Користувач під ніком Noname опублікував скриншоти сторінки шоумена до та після переїзду й іронічно прокоментував зміни: "Історія довжиною в тиждень. До перетину кордону — батько трьох. Після перетину кордону — просто людина. А ні, не просто. Той самий Host Євробачення якогось там року 🤣🤣🤣🤣".

У коментарях користувачі не втрималися від жартів щодо такого збігу обставин. Серед найпопулярніших реакцій:

"Дітей по дорозі загубив 😆"

"Втратив багаж при перельотах"

"Бо "батько трьох" актуально для перетину кордону. А після — можна навіть в інсті на них забити так само, як забив у житті"

Нагадаємо, раніше дружина шоумена Катерина Полтавська заявила, що Володимир хоче бути ближче до своїх дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко, які мешкають у Канаді. Зазначимо, що саме статус багатодітного батька дозволяє йому безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Однак, за інформацією блогера Богдана Беспалова, реальні плани шоумена далекі від батьківських обов’язків.

Раніше ми писали, як нинішня дружина Остапчука його принизила. Їй натякнули на колишніх скандального шоумена.