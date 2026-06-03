"Це нелюдяно": Шаманська публічно вступилася за зірку "Кайдашів", який працює в таксі

Актор підробляє в таксі ще з часів ковіду

У соцмережах знову заговорили про зірку серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кіборги", "Кохання та полум'я" Романа Ясіновського. Причиною став допис користувачки Threads, яка несподівано виявила, що її водієм у таксі виявився відомий український актор.

"Шанс, що твоїм водієм в таксі буде актор Роман Ясіновський — низький, але ніколи не дорівнює нулю", — написала авторка допису та додала скриншот із застосунку служби перевезень. Такий допис з'явився в Threads.

Роман Ясіновський водій таксі. Фото: threads

Проте для багатьох українців ця інформація не стала сенсацією. Про те, що Ясіновський підробляє в таксі, відомо вже кілька років. Він почав працювати ще в часи ковіду.

Роман Ясіновський. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Однак цього разу обговорення швидко змістилося з теми підробітку на питання особистих кордонів. На публікацію звернула увагу блогерка та інтерв'юерка Аліна Шаманська. Вона зауважила, що згоди публікації цієї інформації від самого актора не було.

"Скажіть, будь ласка, ви виклали цю інформацію публічно за згодою людини, яка на фото? Якщо ні — ви вчинили нелюдяно", — написала Шаманська

Роман Ясіновський. Фото: instagram.com/roman_yasinovskyi

Вона також звернула увагу на те, що в описі профілю водія зазначено понад три роки роботи в сервісі таксі. На її думку, якщо за цей час Ясіновський сам не робив із цього інформаційного приводу, то цілком можливо, що він не хотів перетворювати цю частину свого життя на предмет обговорення в соцмережах.

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