Подався у футбол у свої 58? Дмитро Гордон став "гравцем" "Барселони" за 80 мільйонів євро (фото)

Журналіст показав архівне фото з Зеленським 2016-го року

Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон, який нещодавно висміяв Кіркорова, став гравцем "Барселони". Принаймні саме так може здатися після його нового допису, де він позує з футболкою каталонського клубу та натякає на багатомільйонний трансфер.

У новому дописі Гордон опублікував колаж із двох фото. На першому кадрі, датованому 2016 роком, він стоїть на стадіоні "Динамо" разом із донькою. Поруч також можна помітити Володимира Зеленського із донькою та шоумена Міку Фаталова з дитиною.

А ось друге фото вже виглядає як кадр із паралельного футбольного всесвіту — там Гордон у костюмі тримає футболку "Барселони" з написом Gordon та номером 2031, стоячи між президентом клубу Жоаном Лапортою та одним із керівників каталонців. Ймовірно, цей кадр згенерований ШІ.

"Від "Динамо" до "Барселони" за 10 років! 29.05.2016 року на стадіоні "Динамо" у футболці біло-синіх. 29.05.2026 року став гравцем "Барселони" за 80 мільйонів євро. День у день!", — іронічно підписав публікацію журналіст

Дмитро Гордон. Фото: instagram.com/gordondmytro

Цей жарт з'явився не випадково. Усе через реальний трансфер англійського вінгера Ентоні Гордона, який днями став гравцем "Барселони". За даними спортивних медіа, каталонський клуб заплатив за футболіста близько 80 мільйонів євро, а контракт розрахований до 2031 року.

Тож поки справжній Ентоні Гордон освоюється у новій команді, український Дмитро Гордон уже встиг приміряти на себе роль найдорожчого новачка "Барси".

