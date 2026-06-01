Направился в футбол в свои 58? Дмитрий Гордон стал "игроком" "Барселоны" за 80 миллионов евро (фото)

Журналист показал архивное фото с Зеленским в 2016 году

Недавно высмеявший Киркорова украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон стал игроком "Барселоны". По крайней мере, именно так может показаться после его нового поста, где он позирует с футболкой каталонского клуба и намекает на многомиллионный трансфер.

В новом посте Гордон опубликовал коллаж из двух фото. На первом кадре, датированном 2016 годом, он стоит на стадионе "Динамо" вместе с дочерью. Рядом можно заметить Владимира Зеленского с дочерью и шоумена Мику Фаталова с ребенком.

А вот второе фото уже выглядит как кадр из параллельной футбольной вселенной — там Гордон в костюме держит футболку "Барселоны" с надписью Gordon и номером 2031, стоя между президентом клуба Жоаном Лапортой и одним из руководителей каталонцев. Вероятно, этот кадр сгенерирован ИИ.

"От "Динамо" до "Барселоны" за 10 лет! 29.05.2016 на стадионе "Динамо" в футболке бело-синих. 29.05.2026 стал игроком "Барселоны" за 80 миллионов евро. День в день!", — иронично подписал публикацию журналист

Дмитрий Гордон.

Эта шутка появилась не случайно. Все из-за реального трансфера английского вингера Энтони Гордона, который на днях стал игроком "Барселоны". По данным спортивных медиа, каталонский клуб заплатил за футболиста около 80 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2031 года.

Пока настоящий Энтони Гордон осваивается в новой команде, украинский Дмитрий Гордон уже успел примерить на себя роль самого дорогого новичка "Барсы".

