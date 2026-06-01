Укр

Направился в футбол в свои 58? Дмитрий Гордон стал "игроком" "Барселоны" за 80 миллионов евро (фото)

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон. Фото Коллаж "Телеграфа"

Журналист показал архивное фото с Зеленским в 2016 году

Недавно высмеявший Киркорова украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон стал игроком "Барселоны". По крайней мере, именно так может показаться после его нового поста, где он позирует с футболкой каталонского клуба и намекает на многомиллионный трансфер.

В новом посте Гордон опубликовал коллаж из двух фото. На первом кадре, датированном 2016 годом, он стоит на стадионе "Динамо" вместе с дочерью. Рядом можно заметить Владимира Зеленского с дочерью и шоумена Мику Фаталова с ребенком.

А вот второе фото уже выглядит как кадр из параллельной футбольной вселенной — там Гордон в костюме держит футболку "Барселоны" с надписью Gordon и номером 2031, стоя между президентом клуба Жоаном Лапортой и одним из руководителей каталонцев. Вероятно, этот кадр сгенерирован ИИ.

"От "Динамо" до "Барселоны" за 10 лет! 29.05.2016 на стадионе "Динамо" в футболке бело-синих. 29.05.2026 стал игроком "Барселоны" за 80 миллионов евро. День в день!", — иронично подписал публикацию журналист

Гордон показал фото с Зеленским
Дмитрий Гордон. Фото: instagram.com/gordondmytro

Эта шутка появилась не случайно. Все из-за реального трансфера английского вингера Энтони Гордона, который на днях стал игроком "Барселоны". По данным спортивных медиа, каталонский клуб заплатил за футболиста около 80 миллионов евро, а контракт рассчитан до 2031 года.

Пока настоящий Энтони Гордон осваивается в новой команде, украинский Дмитрий Гордон уже успел примерить на себя роль самого дорогого новичка "Барсы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети нашли "тренеров" Верхувена в бою с Усиком. Среди них – Джим Керри и Дмитрий Гордон.

Теги:
#Барселона #Дмитрий Гордон #Энтони Гордон