Сем і Дін Вінчестери плачуть в кутку: Притула і Тимошенко "посунули" зірок "Надприродного"

Комік потролив героїв культового серіалу

Схоже, у братів Вінчестерів з'явилися конкуренти в Україні. Стендап-комік Антон Тимошенко опублікував жартівливі сторіс, у яких поставив себе та Сергія Притулу вище за легендарних персонажів серіалу "Надприродне".

У своєму Instagram комік поділився двома кадрами. На першому з'явилося фото Сема та Діна Вінчестерів із підписом: "жалюгідна пародія". На другому — вже сам Тимошенко разом із Сергієм Притулою. Цей знімок супроводжував напис: "неповторний оригінал".

Судячи з усього, таким чином гуморист вирішив пожартувати над популярним порівнянням відомих дуетів. Адже останнім часом він і Притула дедалі частіше з'являються разом у спільних проєктах та вже сформували впізнаваний творчий тандем.

Антон Тимошенко порівняв себе і Притулу з Вінчестерами. Фото: instagram.com/anton_tymoshenko

Нагадаємо, Тимошенко та Притула ведуть подкаст "Гуртом та вщент", де обговорюють актуальні події, суспільні теми та різноманітні курйозні історії. Формат проєкту нерідко виходить за межі студійних розмов. Так, в одному з останніх випусків ведучі завітали до Збаража, де влаштували для глядачів екскурсію будинком мами Сергія Притули. Під час поїздки вони показали подвір'я та будинок.

