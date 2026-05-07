Виїхав з України і не спілкується з братом. Де зараз Віктор Цекало і що говорить про війну

Віктор Цекало хизується фото з путіністами

Відомий продюсер Олександр Цекало, який мовчить про війну в рідній Україні, має старшого брата Віктора. Він також відомий актор та телеведучий.

Цього четверга шоумен відзначає 70-річчя. "Телеграф" вирішив розповісти, що відомо про Віктора Цекало, де він зараз і що говорить про повномасштабну війну, розв’язану Росією.

Народився 7 травня 1956 року у Києві. Там він закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. Після навчання його призвали до армії, проте незабаром за станом здоров’я комісували.

Повернувшись, він продовжив освіту вже на режисерському факультеті московського "ГІТІСу". Як і молодший брат, Віктор вирішив будувати кар’єру у РФ. Попри участь у багатьох популярних проєктах, він так і не зміг вийти із тіні знаменитого родича.

Працював як у країні-агресорці, так і в українських театрах та телепроєктах. Грав у Вінницькій та Одеській філармоніях. Протягом 1980-2000 років співпрацював із різними київськими театрами, серед яких Театр естради, театр "Золоті ворота", єврейський театр "Штерн" та Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра. Його українські глядачі пам’ятають як одного із "облич" гумористичного шоу "Золотий гусак".

Чотири шлюби

Першою дружиною Віктора стала Галина, з якою він познайомився у театральній студії. У цьому шлюбі 1987 року народилася дочка Маша — єдина дитина артиста. Після розлучення колишня дружина разом із дочкою переїхала до США.

Вдруге Цекало одружився з жінкою, з якою познайомився у Києві незадовго до свого переїзду до Москви. Його третій шлюб теж виявився недовгим: причиною розлучення стала алкогольна залежність дружини.

Пізніше актор одружився вчетверте — його обраницею стала уродженка Узбекистану Арзу Уршан, яка молодша від чоловіка на 12 років. У 2020 році старший брат Олександра Цекало остаточно влаштувався в Росії: він продав нерухомість у Києві та оформив іпотеку на квартиру в Москві.

Де зараз Віктор Цекало

Зараз Віктор, як і раніше, продовжує акторську кар’єру у РФ. При цьому про вторгнення в Україну Цекало, як і молодший брат, публічно не висловлювався. Як і багато інших артистів, уродженець Києва обрав позицію мовчання, попри своє українське походження. За чутками, брати не підтримують спілкування один з одним.

На його сторінці в Інстаграм немає жодної згадки про війну. Після 2022 року Віктор публікує фото з відомими путіністами, з якими грає на одному знімальному майданчику.

