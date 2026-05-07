Выехал из Украины и не общается с братом. Где сейчас Виктор Цекало и что говорит о войне

Виктор Цекало хвастается фото с путинистами

У известного продюсера Александра Цекало, который молчит о войне в родной Украине, есть старший брат Виктор. Он также известный актер и телеведущий.

В этот четверг шоумен отмечает 70-летие. "Телеграф" решил рассказать, что известно о Викторе Цекало, где он сейчас и что говорит о полномасштабной войне, развязанной Россией.

Родился 7 мая 1956 года в Киеве. Там он окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. После учебы его призвали в армию, однако вскоре по состоянию здоровья комиссовали.

Братья Цекало в детстве

Вернувшись, он продолжил образование уже на режиссерском факультете московского ГИТИСа. Как и его младший брат, Виктор решил строить карьеру в РФ. Несмотря на участие во многих популярных проектах, он так и не смог выйти из тени знаменитого родственника.

Виктор и Александр

Работал как в стране-агрессорше, так и в украинских театрах и телепроектах. Играл в Винницкой и Одесской филармониях. В течение 1980-2000 годов сотрудничал с различными киевскими театрами, среди которых Театр эстрады, театр "Золотые ворота", еврейский театр "Штерн" и Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра. Его украинские зрители помнят как одного из "лиц" юмористического шоу "Золотой гусь".

Четыре брака

Первой женой Виктора стала Галина, с которой он познакомился в театральной студии. В этом браке в 1987 году родилась дочь Маша — единственный ребенок артиста. После развода бывшая супруга вместе с дочерью переехала в США.

Виктор Цекало с дочерью Марией

Во второй раз Цекало женился на женщине, с которой познакомился в Киеве незадолго до своего переезда в Москву. Его третий брак тоже оказался недолгим: причиной расставания стала алкогольная зависимость супруги.

Позже актер женился в четвертый раз — его избранницей стала уроженка Узбекистана Арзу Уршан, которая младше мужчины на 12 лет. В 2020 году старший брат Александра Цекало окончательно обосновался в России: он продал недвижимость в Киеве и оформил ипотеку на квартиру в Москве.

Виктор Цекало и его четвертая жена Арзу

Где сейчас Виктор Цекало

Сейчас Виктор по-прежнему продолжает актерскую карьеру в РФ. При этом о вторжении в Украину Цекало, как и его младший брат, публично не высказывался. Как и многие другие артисты, уроженец Киева выбрал позицию молчания, несмотря на свое украинское происхождение. По слухам, братья не поддерживают общение друг с другом.

На его странице в Инстаграм нет ни одного упоминания о войне. При этом после 2022 года Виктор публикует фото с известными путинистами, с которыми играет на одной съемочной площадке.

С Киркоровым и Татьяной Догилевой

С Оксаной Стешенко

Ранее мы писали, что как Оксана Стешенко поддерживает войну в Украине. Она была звездой сериала "Мухтар".