Атрибутика "Партії регіонів" та грамоти від "Паші Мерседеса": як виглядає конфіскований будинок Повалій зсередини

Будинок передано у власність держави

Під Києвом показали маєток зрадниці та колишньої народної артистки України Таїсії Повалій, яка напередодні повномасштабного вторгнення втекла з нашої країни. Розкішна нерухомість із великою територією довгий час залишалася закритою від сторонніх, але тепер з’явилися кадри, що дозволяють роздивитися її зовні.

Тепер цей дім конфіскували — його передали у власність держави. Резиденція розташована в елітному передмісті столиці й виглядає як класичний заміський будинок преміум-класу — з великою територією. Про це розповіли у сюжеті ТСН.

Будинок Повалій в Україні. Фото: ТСН

Навколо будинку — простора територія, яка раніше була доглянута і з газоном, деревами та озелененням. Маєток огороджений і виглядає відокремленим від сторонніх очей. Судячи з оприлюднених кадрів, йдеться не просто про дачу, а про повноцінну заміську резиденцію з великою площею. Журналісти також звертають увагу, що будинок має кілька поверхів. Проте зараз там зарості.

Будинок Повалій під Києвом. Фото: ТСН

Маєток має площу близько 440 квадратних метрів із ділянкою у 8 соток. Судячи зі стану оселі, де панує безлад, виїзд відбувався поспіхом — у будинку залишилося чимало особистих речей. Зокрема, Таїсія Повалій не забрала навіть свідоцтво про шлюб із Ігорем Ліхутою.

Також у будинку журналісти виявили брошури, пов’язані з іншим фігурантом справи про державну зраду — митрополитом УПЦ МП Петром Лебедем, більш відомим як "Паша Мерседес". Серед знайденого — і церковна грамота, якою нагороджували Повалій. Крім того, в оселі помітили значну кількість медикаментів, постери із самою артисткою та картини із зображенням її сина Дениса.

Що було у будинку Повалій. Фото: ТСН

Сам маєток облаштований як повноцінна резиденція для відпочинку. Всередині є басейн, лазня (де, зокрема, знайшли вірші українською про сауну), спортзал, більярдна кімната і навіть окрема картинна галерея.

У будинку також помітили атрибутику, пов’язану з політичною силою експрезидента України Віктора Януковича. Варто нагадати, що свого часу Таїсія Повалій була народною депутаткою від "Партії регіонів", діяльність якої нині заборонена в Україні.

Артибутика "Партії регіонів у будинку Повалій. Фото: ТСН

маєток Таїсія Повалій виставлять на продаж через систему ProZorro, однак стартову вартість поки не озвучують. Водночас відомо, що на території досі залишаються тварини. Син співачки Денис звернувся до підписників у Instagram з проханням знайти нових господарів для песика на ім’я Баку. Сам він наразі проживає в Іспанії.

Сторіс сина Повалій. Фото: інстаграм

