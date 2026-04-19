Атрибутика "Партии регионов" и грамоты от "Паши Мерседеса": как выглядит конфискованный дом Повалий изнутри

Дом передан в собственность государства

Под Киевом показали имение предательницы и бывшей народной артистки Украины Таисии Повалий, которая в преддверии полномасштабного вторжения сбежала из нашей страны. Роскошная недвижимость с обширной территорией долгое время оставалась закрытой от посторонних, но теперь появились кадры, позволяющие рассмотреть ее снаружи.

Теперь этот дом конфисковали – его передали в собственность государства. Резиденция расположена в элитном пригороде столицы и выглядит как классическое загородное здание премиум-класса с большой территорией. Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Дом Повалий в Украине. Фото: ТСН

Вокруг дома — просторная территория, ранее ухоженная и с газоном, деревьями и озеленением. Имение огорожено и выглядит отделенным от посторонних глаз. Судя по обнародованным кадрам, речь идет не просто о даче, а о полноценной загородной резиденции с большой площадью. Журналисты также обращают внимание, что в доме несколько этажей. Однако сейчас там заросли.

Дом Повалий под Киевом. Фото: ТСН

Площадь имения — около 440 квадратных метров с участком в 8 соток. Судя по состоянию дома, где царит беспорядок, выезд происходил наспех — в доме осталось немало личных вещей. В частности, Таисия Повалий не забрала даже свидетельство о браке с Игорем Лихутой.

Также в доме журналисты обнаружили брошюры, связанные с другим фигурантом дела о государственной измене — митрополитом УПЦ МП Петром Лебедем, более известным как "Паша Мерседес". Среди найденного – и церковная грамота, которой награждали Повалий. Кроме того, в доме заметили значительное количество медикаментов, постеры с самой артисткой и картины с изображением сына Дениса.

Что было в доме Повалий. Фото: ТСН

Само поместье обустроено как полноценная резиденция для отдыха. Внутри есть бассейн, баня (где, в частности, нашли стихи на украинском языке о сауне), спортзал, бильярдная комната и даже отдельная картинная галерея.

В доме также была замечена атрибутика, связанная с политической силой экс-президента Украины Виктора Януковича. Стоит напомнить, что в свое время Таисия Повалий была народной депутатом от Партии регионов, деятельность которой в настоящее время запрещена в Украине.

Артибутика "Партии регионов в доме Повалий. Фото: ТСН

Ммение Таисии Повалий выставят на продажу через систему ProZorro, однако стартовую стоимость пока не озвучивают. В то же время известно, что на территории до сих пор остаются животные. Сын певицы Денис обратился к подписчикам в Instagram с просьбой найти новых хозяев для собачки по имени Баку. Сам он проживает в Испании.

Строил сына Повалий. Фото: инстаграмм

