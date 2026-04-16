Блогерка Мандзюк жорстко рознесла Валевську за публічне "обожнювання" Пугачової (фото)

Наталія Дума
Алла Пугачова, Наталія Валевська, Олена Мандзюк Новина оновлена 16 квітня 2026, 10:20
Валевська привітала Пугачову в день пам'яті Павла Петриченка

У середу, 15 квітня, коли українці вшановували пам’ять полеглого військового Павла Петриченка, у соцмережах несподівано спалахнув скандал через привітання. Наталія Валевська публічно звернулася до Алли Пугачової з нагоди її дня народження. Реакція не забарилася — блогерка Олена Мандзюк жорстко відреагувала, і один пост швидко перетворився на гучний інтернет-конфлікт.

В цей день збіглися дві дати з абсолютно різним емоційним змістом — день народження російської артистки Алла Пугачова та другі роковини загибелі українського військового Павла Петриченка, бійця 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Пост Валевської з’явився у Threads — співачка у привітанні похвалила Пугачову і відмітила її у дописі. На публікацію швидко звернула увагу Олена Мандзюк. Вона оприлюднила скрін привітання та різко висловилася щодо вчинку Валевської:

"В Україні, де всі сьогодні згадують про Павла Петриченка, залишаються ось такі й**нуті як Валевська. Цікаво, що далі? Поїде туром зі своїми концертами на окуповані території?", — напислаа Олена Мандзюк

Реакція аудиторії була миттєвою — і, як це часто буває, полярною. Частина користувачів підтримала Мандзюк, наголошуючи, що під час війни навіть символічні жести у бік російських зірок виглядають недоречно:

  • "Що чекати від людини, яка співала на Антимайдані?! Риторичне питання";
  • "Поки хтось шукає хороших московитів — втрачає час на пошук хороших українців";
  • "А далі що, вже Путіна буде вітати? Як же бісять ці фанатики "просвітленої пари";
  • "Чим підтримує Пугачова Україну? Теплими словами? Поки хороші росіяни не почнуть донатити на ЗСУ, ніякі вони не хороші!".

Інші ж стали на захист Валевської. Або розкритикували тон Мандзюк:

  • "Мандзюк пробиває дно як завжди"
  • "Ви просто антипіар для свідомої патріотичної спільноти, іноді вам просто нема чим зайнятись"

Сама Валевська поки ніяк не відреагувала на допис Мандзюк. В українських реаліях навіть один тег може сказати значно більше, ніж довгий пост — особливо коли цього ж дня країна згадує тих, хто заплатив найвищу ціну — життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з'явилися нові подробиці щодо ДТП з Цимбалюком. У мережі обговорюють, що саме нетверезий актор вів машину, яка потрапила у ДТП.

