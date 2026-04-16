Продюсер Полякової вщент розніс талант Поплавського (відео)

Ясинський вщент розніс талант "юного орла"

Михайло Ясинський, з яким працює співачка Оля Полякова, відверто розповів про своє ставлення до творчості Михайла Поплавського.

Відомий український продюсер став гостем нового інтерв’ю Дмитра Гордона. Під час бесіди журналіст не обійшов стороною фігуру Михайла Поплавського, навколо якого нещодавно спалахнув скандал через обшуки СБУ та прокуратури.

Зокрема, Гордон поцікавився думкою продюсера щодо вокальних даних "співочого ректора". На питання, який Поплавський як вокаліст, Ясинський лише посміхнувся.

Він не вокаліст. Ну, вокаліст – це професія. А професія в нього інша Михайло Ясинський

Коли Дмитро Гордон додав, що йому завжди здавалося, ніби Михайло Михайлович — "блискучий вокаліст", Ясинський швидко знайшовся з відповіддю. "Ну, ключове слово — "здавалося", — жартома підсумував гість.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2026 року Михайло Поплавський опинився у центрі уваги правоохоронців, проте сам артист продовжує утримувати увагу публіки у своєму звичному амплуа.

