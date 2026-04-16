Продюсер Поляковой в пух и прах разнес талант Поплавского (видео)
Ясинский в пух и прах разнес талант "юного орла"
Михаил Ясинский, с которым работает певица Оля Полякова, откровенно рассказал о своем отношении к творчеству Михаила Поплавского.
Известный украинский продюсер стал гостем нового интервью Дмитрия Гордона. В ходе беседы журналист не обошел стороной фигуру Михаила Поплавского, вокруг которого недавно разгорелся скандал из-за обысков СБУ и прокуратуры.
В частности, Гордон поинтересовался мнением продюсера о вокальных данных "поющего ректора". На вопрос, какой Поплавский как вокалист, Ясинский лишь улыбнулся.
Он не вокалист. Ну, вокалист — это профессия. А профессия у него другая
Когда Дмитрий Гордон добавил, что ему всегда казалось, будто Михаил Михайлович — "блестящий вокалист", Ясинский быстро нашелся с ответом. "Ну, ключевое слово — "казалось", — в шутку подытожил гость.
