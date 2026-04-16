"Крінж": відомий блогер розніс Тополю після скандального інтерв’ю

Єлець став на захист журналістки, але його не підтримали

Відомий YouTube-блогер Максим Єлець різко розкритикував співака Тараса Тополю після скандалу навколо інтерв’ю з журналісткою Марічкою Довбенко. Водночас його позицію підтримали не всі.

На тлі цього конфлікту Єлець висловився у Threads, різко засудивши поведінку сторони артиста. У дописі він назвав ситуацію "крінжем", зокрема через погрози журналістці, спроби контролювати зміст інтерв’ю після запису та звинувачення у "хайпі".

1. Погрожувати журналістці, до якої ти сам пішов на інтервʼю — крінж 2. Переконувати, що ваші домовленості з ексдружиною мають виконувати ще й інші люди — крінж. 3. Звинувачувати в хайпожерстві людину, до якої ти сам прийшов на інтервʼю — крінж 4. Сказати свідомо в інтервʼю щось, а потім вимагати видалити — крінж 5. Казати, що журналіст перейшов червоні лінії — взагалі смішно. Журналіст має право задати БУДЬ-ЯКЕ питання, гість має право відмовитись відповідати. Все просто Максим Єлець

У коментарях розгорілася дискусія про межі журналістської етики та домовленостей із героями інтерв’ю. Частина аудиторії стала на бік команди Тополі, звинувативши журналістку в непрофесійності та порушенні домовленостей. Зокрема, користувачі зазначають, що:

попередні угоди про узгодження матеріалу мають виконуватися;

публікація інтерв’ю без погодження є неетичною;

особисті теми не є журналістським розслідуванням і потребують більшої делікатності.

"Я не побачила там погроз. Я побачила непрофесійність "журналістки", яка порушила попередні домовленості і таким чином вирішила хайпанутись на відомому імені, бо сама ноунейм", — зазначили у дописі.

"Та ні як раз, існує професійна етика, якщо є попередня домовленість (а вона була) узгоджувати інтервʼю, то воно має бути узгодженим з гостем. Нюанси шлюбу — не розслідування Бігуса чи Ткача про корупцію. Це виглядає смішно і не професійно", — доповнюють інші.

Скандал з Тополею і Довбенко

Скандал спалахнув після того, як інтерв’ю Тополі про особисте життя, зокрема розлучення, викликало резонанс. За словами Довбенко, після публікації вона отримала скаргу від YouTube через нібито порушення конфіденційності, а також прямі погрози від команди артиста. Журналістка заявила, що на неї чинили тиск із вимогою видалити окремі частини або все відео.

Натомість адвокат співака Ярослав Куц заявив, що Довбенко порушила попередні домовленості. За його словами, перед інтерв’ю було погоджено, що фінальна версія матеріалу має пройти узгодження з ним і пресслужбою гурту "Антитіла". Він також оприлюднив листування, у якому вимагав видалити інтерв’ю та прибрати фрагменти про особисте життя артиста.

Варто зазначити, що під час інтерв’ю музикант говорив також тільки про свою службу в період війни та співпрацю з Валерієм Залужним.