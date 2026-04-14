"Я хотів піти, але…". Слова Педана про фронт сподобались не всім

Українці рознесли шоумена за слова про фронт

Інтерв’ю відомого телеведучого Олександра Педана викликало хвилю гніву в мережі. Чоловік розповів про свої внутрішні переживання через те, що він не на фронті, але українці таку відвертість не оцінили.

44-річний шоумен, який має офіційне бронювання, заявив, що неодноразово думав про мобілізацію. За його словами, він має непогану фізичну форму та вміє стріляти. Проте, як стверджує ведучий, щоразу після розмов із військовими він чув одне й те саме: мовляв, його робота в тилу та поїздки до підрозділів для підняття бойового духу — корисніші за його присутність в окопі.

Я не пішов воювати, і оце мій біль. Як чоловік, постійно думав, де я більше потрібен — тут чи там? Як чоловікові мені хотілось. Здоров'я є, бігати вмію, стріляти вмію. Але… І навіть не знаю, чи діти з дружиною, знаєш? І найголовніше я питався постійно військових. Вони кажуть: "Слухай, ти коли до нас приїжджаєш, з нами спілкуєшся, і (пафосно кажучи) підіймаєш бойовий дух — це набагато важливіше ніж те, щоб ти зараз з нами тут рив окопи" Олександр Педан

Слова про те, що "військові порадили не йти", стали тригером для багатьох українців, особливо для тих, хто вже не один рік перебуває в зоні бойових дій. Військовослужбовець Віталій Стеценко різко відреагував на слова шоумена у threads:

"Б*я, чувак, ти б ліпше мовчав… Коли моє покоління розгрібає оте все г*вно, яке залишило твоє покоління та ще попереднє, то твої слова дуже бісять, і це м'яко сказано. Моя молодість та молодість моїх однолітків через вас пішла по п*зді. І тепер нас можна вважати "втраченим" поколінням. То ж, будь ласка, стули свій писок, і мовчки виправляй те, що ви накоїли"

Соцмережі вибухнули коментарями про "тотальну несправедливість" та нерівність між багатими й бідними. Користувачі зазначають, що медійним особам варто бути стриманішими у висловлюваннях про "бажання воювати", якщо фактично вони залишаються в безпеці, адже це знецінює реальний подвиг тих, хто не мав вибору і не шукав виправдань.

"Так можна було?) тотальна несправедливість, між бідними та багатими. Воює Іван з грижею, а Педан сумує вдома. Варто перевірити підстави до бронювання цього чоловіка, дайте змогу людині виконати її бажання 🥴"

"Бідося… ото тіп страждає… ви ж нерозумієте, він би там вже давно *****ів крошив, але що ж поробиш, військові сказали не йти… Ну як тут зарадити, не йти, значить не йти. Держись там братан, буде важко, але ти це зрештою переживеш"

"А так можна було?"

"Ой б*я… хоч би вже мовчав… хтів би піти — пішов би, не прикривайся військовими!"

"Як військовослужбовець запрошую вас у військо! Ми потребуємо вас! Відчуєте себе, нарешті, "чоловіком"

"У нього є вибір йти чи не йти. А у звичайних людей немає. Краще б він мовчав"

Український телеведучий у шлюбі з дружиною Інною виховує двох дітей: 20-річну доньку Валерію та 9-річного сина Марка.

У жовтні 2023 року шоумен закликав українців, які вже почали забувати про війну, хоча б раз поїхати до прифронтових територій. Також Олександр звернувся до колег.

Хлопці й дівчата на відновленні дуже потребують уваги. Звичайно, коли вони йдуть на передову, там не до того. Ми бачимося короткочасно, і вони не сильно пускають до себе. Але якщо ви думаєте, що війна закінчилася, гайда ближче на передову Олександр Педан

Нагадаємо, що у січні 2024 року Педан поручився за екскерівника Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачували у розкраданні коштів ЗСУ.