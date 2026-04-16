"Кринж": известный блогер разнес Тополю после скандального интервью

Елец встал на защиту журналистки, но его не поддержали

Известный YouTube-блогер Максим Елец подверг резкой критике певца Тараса Тополю после скандала вокруг интервью с журналисткой Маричкой Довбенко. В то же время, его позицию поддержали не все.

На фоне этого конфликта Елец высказался в Threads, резко осудив поведение стороны артиста. В сообщении он назвал ситуацию "кринжем", в частности из-за угроз журналистке, попытки контролировать содержание интервью после записи и обвинения в "хайпе".

1. Угрожать журналистке, к которой ты сам пошел на интервью — кринж 2. Убеждать, что ваши договоренности с экс-женой должны выполнять еще и другие люди — кринж. 3. Обвинять в хайпожерстве человека, к которому ты сам пришел на интервью — кринж 4. Сказать сознательно в интервью что-то, а затем потребовать удалить — кринж 5. Говорить, что журналист перешел красные линии — вообще смешно. Журналист имеет право задать ЛЮБОЙ вопрос, гость имеет право отказаться отвечать. Все просто Максим Елец

В комментариях разгорелась дискуссия о границах журналистской этики и договоренности с героями интервью. Часть аудитории встала на сторону команды Тополи, обвинив журналистку в непрофессионализме и нарушении договоренностей. В частности, пользователи отмечают, что:

предварительные соглашения о согласовании материала должны выполняться;

публикация интервью без согласования неэтична;

личные темы не являются журналистским расследованием и требуют большей деликатности.

"Я не увидела там угроз. Я увидела непрофессионализм "журналистки", которая нарушила предварительные договоренности и таким образом решила хайпануться на известном имени, потому что сама ноунейм", — отметили в сообщении.

"Да нет как раз, существует профессиональная этика, если есть предварительная договоренность (а она была) согласовывать интервью, то оно должно быть согласовано с гостем. Нюансы брака — не расследование Бигуса или Ткача о коррупции. Это выглядит смешно и не профессионально", — дополняют другие.

Скандал с Тополей и Довбенко

Скандал вспыхнул после того, как интервью Тополи о личной жизни, в частности разводе, вызвало резонанс. По словам Довбенко, после публикации она получила жалобу от YouTube из-за якобы нарушения конфиденциальности, а также прямые угрозы от команды артиста. Журналистка заявила, что на нее оказывали давление с требованием удалить отдельные части или все видео.

Адвокат певца Ярослав Куц заявил, что Довбенко нарушила предварительные договоренности. По его словам, перед интервью было согласовано, что финальная версия материала должна пройти согласование с ним и пресс-службой группы "Антитела". Он также обнародовал переписку, в которой потребовал удалить интервью и убрать фрагменты о личной жизни артиста.

Стоит отметить, что во время интервью музыкант говорил также о своей службе в период войны и сотрудничестве с Валерием Залужным.