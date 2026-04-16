Рідкісні дитячі фото: Ірина Білик показала, якою була малою

Співала майбутня зірка вже у чотири роки

Українська попдіва Ірина Білик, яка нещодавно відсвяткувала своє 56-річчя, зворушила мережу архівними світлинами. Співачка вирішила поділитися з прихильниками кадрами зі свого дитинства, на яких майбутню зірку важко впізнати.

У новому пості в Instagram артистка не лише показала, якою була в дитинстві, а й поділилася глибокими роздумами про шлях до успіху та дитячі мрії, які колись здавалися недосяжними.

Коли я починаю сумніватися в собі, в своїх рішеннях чи навіть у своїх мріях… я просто нагадую собі одну річ: колись усе, що в мене є зараз, теж було лише мрією. Такою ж далекою, трохи страшною, іноді навіть нереальною. Але я йшла до неї. Маленькими кроками, з сумнівами, зі страхами — але йшла Ірина Білик

Нагадаємо, що майбутня зірка народилася у Києві у родині інженерів. Саме батько з дитинства прищеплював Ірині любов до музики та навчав нотної грамоти. Вже у чотири роки вона почала співати, з п’яти — займатися танцями й класичним балетом.

Свою пісенну кар’єру Білик розпочала у шість років у дитячому ансамблі "Сонечко", який гастролював по всьому СРСР і брав участь у теле- та радіопрограмах. Після закінчення музичної школи викладала музику дітям і мала власний клас.

У 1988 році співачка намагалася вступити до російського МХАТу, проте вже наступного року стала студенткою Київського музичного училища ім. Глієра. Згодом також навчалася у Київському національному університеті культури і мистецтв.

До речі, виконавиця зробила свою першу пластику у 29 років.