Редкие детские фото: Ирина Билык показала, какой была маленькой

Пела будущая звезда уже в четыре года

Недавно отпраздновавшая свое 56-летие украинская поп-дива Ирина Билык тронула сеть архивными фотографиями. Певица решила поделиться с поклонниками кадрами со своего детства, на которых будущую звезду трудно узнать.

В новом посту в Instagram артистка не только показала, какой была в детстве, но и поделилась глубокими размышлениями о пути к успеху и детских мечтах, которые когда-то казались недостижимыми.

Когда я начинаю сомневаться в себе, в своих решениях или даже в своих мечтах… я просто напоминаю себе одну вещь: когда-то все, что у меня сейчас, тоже было только мечтой. Столь же далекой, немного страшной, иногда даже нереальной. Но я шла к ней. Маленькими шагами, с сомнениями, со страхами, — но шла Ирина Билык

Напомним, что будущая звезда родилась в Киеве в семье инженеров. Именно отец с детства прививал Ирине любовь к музыке и учил нотной грамоте. Уже в четыре года она начала петь, с пяти — заниматься танцами и классическим балетом.

Свою песенную карьеру Билык начала в шесть лет в детском ансамбле "Солнышко", который гастролировал по всему СССР и участвовал в теле- и радиопрограммах. После окончания музыкальной школы преподавала музыку детям и имела собственный класс.

В 1988 году певица пыталась поступить в российский МХАТ, однако уже в следующем году стала студенткой Киевского музыкального училища им. Глиера. Впоследствии училась в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Кстати, исполнительница сделала свою первую пластику в 29 лет.