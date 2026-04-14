"Я хотел пойти, но…". Слова Педана о фронте понравились не всем

Украинцы разнесли шоумена за слова о фронте

Интервью известного телеведущего Александра Педана вызвало волну гнева в сети. Мужчина рассказал о своих внутренних переживаниях из-за того, что он не на фронте, но украинцы такую откровенность не оценили.

44-летний шоумен, имеющий официальное бронирование, заявил, что неоднократно думал о мобилизации. По его словам, он имеет хорошую физическую форму и умеет стрелять. Однако, как утверждает ведущий, каждый раз после разговоров с военными он слышал одно и то же: мол, его работа в тылу и поездки в подразделения для поднятия боевого духа — полезнее его присутствия в окопе.

Я не пошел воевать, и это моя боль. Как мужчина постоянно думал, где я больше нужен — здесь или там? Как мужчине мне хотелось. Здоровье есть, бегать умею, стрелять умею. Но… И даже не знаю, или дети с женой, знаешь? И самое главное я спрашивал постоянно военных. Они говорят: "Слушай, ты когда к нам приезжаешь, с нами общаешься, и (пафосно говоря) поднимаешь боевой дух — это гораздо важнее, чем ты сейчас с нами здесь рыл окопы" Александр Педан

Слова о том, что "военные посоветовали не идти", стали тригером для многих украинцев, особенно для тех, кто уже не один год находится в зоне боевых действий. Военнослужащий Виталий Стеценко резко отреагировал на слова шоумена в threads:

"Б*я, чувак, ты бы лучше молчал… Когда мое поколение разгребает то все г*вно, которое оставило твое поколение и еще предыдущее, то твои слова очень бесят, и это мягко сказано. Моя молодость и молодость моих сверстников через вас пошла по п*зде. И теперь нас можно считать "потерянным" поколением. Так что, пожалуйста, сомкни свой писок, и молча исправляй то, что вы натворили"

Соцсети разразились комментариями о "тотальной несправедливости" и неравенстве между богатыми и бедными. Пользователи отмечают, что медийным лицам следует быть более сдержанными в высказываниях о "желании воевать", если фактически они остаются в безопасности, ведь это обесценивает реальный подвиг тех, кто не имел выбора и не искал оправданий.

"Так можно было?) тотальная несправедливость между бедными и богатыми. Воюет Иван с грыжей, а Педан скучает дома. Следует проверить основания для бронирования этого мужчины, дайте возможность человеку осуществить его желание 🥴"

"Бедося… вот тип страдает… вы же непонимаете, он бы там уже давно *****ов крошил, но что поделаешь, военные сказали не идти… Ну как тут помочь, не идти, значит не идти. Держись там братан, будет тяжело, но ты это в конце концов переживешь"

"А так можно было?"

"Ой б*я… хоть бы молчал… хотел бы пойти — пошел бы, не прикрывайся военными!"

"Как военнослужащий приглашаю вас в армию! Мы нуждаемся в вас! Почувствуете себя, наконец, "мужчиной"

"У него есть выбор идти или не идти. А у обычных людей нет. Лучше бы он молчал"

Украинский телеведущий в браке с женой Инной воспитывает двоих детей: 20-летнюю дочь Валерию и 9-летнего сына Марка.

В октябре 2023 года шоумен призвал украинцев, которые уже начали забывать о войне, хотя бы раз поехать в прифронтовые территории. Также Александр обратился к коллегам.

Ребята на восстановлении очень требуют внимания. Конечно, когда они уходят на передовую, там не до того. Мы видимся кратковременно, и они не сильно пускают к себе. Но если вы думаете, что война закончилась, айда ближе на передовую Александр Педан

Напомним, что в январе 2024 года Педан поручился за экс-руководителя Минобороны Александра Лиева, которого обвиняли в хищении средств ВСУ.