Ціни впали до 25 гривень: в "АТБ" значно подешевшали 7 форм макаронів

В мережі супермаркетів "АТБ" стартувала вигідна акція на макаронні вироби — знижки сягають близько 40% і діятимуть до 8 червня. У пропозиції — продукція торгової марки магазину, яка представлена різними формами пасти.

Згідно з пропозиціями, більшість позицій продаються за зниженою ціною 25,90 гривень замість попередніх 41,90 гривень. Таким чином, покупці можуть суттєво зекономити на базових продуктах щоденного вжитку, як написав "Телеграф".

Акційні товари:

Макарони Casa Della Pasta "Витки", 400 г — ціна зі 41,90 грн впала до 25,90 грн

Макарони Casa Della Pasta "Вермішель", 400 г — 41,90 грн — 25,90 грн

Макарони Casa Della Pasta "Мушлі", 400 г — 41,90 грн — 25,90 грн

Макарони Casa Della Pasta "Спагеті", 400 г — 41,90 грн — 25,90 грн

Макарони Casa Della Pasta "Трубочки", 400 г — 41,90 грн — 25,90 грн

Макарони Casa Della Pasta "Спіральки", 400 г — 41,90 грн — 25,90 грн

Макарони Casa Della Pasta "Кільця", 400 г — 41,90 грн — 25,90 грн

Акційні ціни на макарони в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Усі товари мають однаковий відсоток знижки — приблизно 40%. Вона діятиме до 8 червня.

На яких макаронах можна зекономити в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Ашан обвалив ціни на сотні товарів — місцями знижки сягають майже 85%.