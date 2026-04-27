В "Сильпо" обвалили цену на популярный сыр: успейте купить со скидкой почти 40%

Марина Ищенко
Акция действует по специальному предложению Новость обновлена 27 апреля 2026, 13:27
Сырники можно приготовить выгодно

Сеть супермаркетов "Сільпо" продолжает акции "Ценотижики", предложив покупателям выгодное предложение на один из самых востребованных молочных продуктов. Речь идет о кисломолочном сыре, который идеально подходит для домашней выпечки и полезных завтраков.

"Телеграф" исследовал цены. Мы расскажем, сколько стоит продукт.

Согласно условиям акции, сыр торговой марки "Ферма" (5% жирности, упаковка 350 г) сейчас стоит гораздо дешевле. Вместо обычной цены в 99,00 грн, покупатели могут приобрести его только за 59,99 грн. Таким образом, экономия составляет солидные 39%.

Это отличный повод для хозяек закупиться продуктом для приготовления нежных сырников, запеканок или просто для здорового перекуса.

К какому числу действует акция

Сниженная цена не будет вечной. Воспользоваться предложением можно в период с 23 по 29 апреля 2026 включительно. Итак, если вы планируете делать масштабные заготовки, стоит поторопиться.

Почему "Сильпо" вдруг так щедро снижает цены

Большие скидки в супермаркетах – это не благотворительность. Маркетолог Владимир Полищук объяснил изданию, как действительно устроен этот механизм.

По словам эксперта, скидки до 50% — это, прежде всего, "трафикогенерирующий" инструмент. Цель – привлечь покупателя в магазин. Человек приходит за акционным товаром, а по дороге берет еще десяток позиций без дисконта. Именно на них магазин и зарабатывает.

Скидку может инициировать не только магазин, но и производитель. Если у производителя упали продажи или нужно уволить склад перед новой партией, он сам идет на переговоры с сетью и предлагает разделить расходы на акцию. Обе стороны выиграют: магазин получает трафик, производитель – оборот товара.

Частный случай — товары с коротким сроком годности. Такие позиции выставляют поближе к покупателю на полке и дают скидку. Маркетолог подчеркивает: лучше вернуть хоть какие-то средства, чем списать товар в ноль.

