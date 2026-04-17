Цінники пішли вниз: як зміниться вартість пального протягом місяця

Експерт розповів, що буде далі з цінами на бензин, дизпаливо та автогаз

З 13 по 17 квітня середні гуртові ціни на пальне продемонстрували зниження: бензин подешевшав на 0,95 грн/л — до 66,22 грн/л, дизель — на 3,91 грн/л, до 84,38 грн/л. Скраплений газ втратив 3 150 грн/т (1,70 грн/л) і опустився до 77 290 грн/т (41,74 грн/л).

Про це повідомляє профільне видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Цінники на дизпаливо та бензин поступово знижуються

"Чотириденне зниження європейських котирувань і стабільність на ф'ючерсному ринку дали можливість частині автозаправних мереж почати охолодження цін на колонках. Масовим назвати це явище поки не можна, але тенденція буде посилюватись, якщо гуртові ціни не почнуть зростати", – вважають аналітики.

Водночас упродовж 16–17 квітня роздрібні ціни також пішли вниз: бензин А-95 і дизпаливо подешевшали на 14 коп./л — до 73,01 грн/л і 91,25 грн/л відповідно.

Окремі мережі вже активніше коригують вартість. Так, на 1 грн/л зменшили ціни на дизельне пальне UPG (до 91 грн/л), Chipo (91,87 грн/л) та "Авантаж 7" (89,95 грн/л), а криворізька мережа RLS опустила ціну на 40 коп./л — до 89,50 грн/л.

Водночас Chipo майже єдина мережа, яка суттєво переглянула ціни й на бензин: у два етапи його вартість знизили на 4,28 грн/л — до 71,60 грн/л, зазначають експерти.

Крім того, у Дніпропетровській області мережа "БРСМ-Нафта" також знизила ціну на бензин А-95 на 1 грн/л — до 68,99 грн/л.

У Києві АЗС почали інформувати клієнтів про здешевлення пального через розсилки. Зокрема, у мережі UPG повідомили про зниження цін на різні види пального в межах 1–2 грн.

Вартість газу йде за трендом

Аналітики зазначають, що наприкінці тижня почав дешевшати й автогаз, хоча й незначно. Станом на 17 квітня мережі BVS, Ovis та окремі станції Marshal (у Сумській області) знизили ціни на 1 грн/л — до 47,90 грн/л, 48,99 грн/л і 47,99 грн/л відповідно. Остання також вирівняла вартість газу по всій мережі. На 11–50 коп./л знизили ціни й мережі "Катрал" та "Автотранс".

Роздрібні ціни на пальне 15-17 квітня 2026

Що гальмує здешевлення на українських АЗС

За оцінками експертів, падіння гуртових цін і стабілізація зовнішніх котирувань створюють передумови для подальшого здешевлення на АЗС. Водночас швидшому зниженню заважають дорогі запаси, сформовані під час цінового піка, а також квітневі обсяги імпорту, закуплені за вищими цінами.

В етері Вечір.LIVE паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, що на тлі розмов про можливе перемир’я на Близькому Сході та зниження світових цін на пальне, українцям теж слід очікувати його здешевлення. Але воно відбувається із затримкою: ринку потрібен час, аби нижчі ціни на нафту трансформувалися у вартість пального на АЗС.

"Це мінус 15 гривень від тих цін, які є зараз. Але протягом місяця — приблизно по 3–4 гривні на тиждень", – сказав він.

Раніше заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло заявив, що через здорожчання пального вже у квітні можна чекати зростання вартості й інших товарів. За його словами цьогоріч українці можуть не дочекатися традиційного зниження цін на сільгосппродукцію у травні.